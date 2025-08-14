ANSES: así quedan los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre 2025 tras el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que regirán a partir de septiembre de 2025. La actualización se basa en el dato de inflación de julio, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 1,9% mensual y del 41,3% interanual.

El ajuste busca sostener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias y ofrecer un respaldo económico frente al aumento sostenido de precios, especialmente para los hogares de menores ingresos que dependen de estas prestaciones para cubrir gastos esenciales.

Los nuevos montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH):

AUH: $115.064,72 AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98 IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40 IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $860.486: $187.339,36 IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29 IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

IGF hasta $860.486: $57.535,98 IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62 IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41 IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones: