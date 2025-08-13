Calendario ANSES 2025: Quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones hoy 13 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de agosto 2025, que incluye un aumento del 1,62% por movilidad y la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos.

El incremento, fijado por el DNU 274/2024 y reglamentado por la Resolución ANSES 278/2025, eleva la jubilación mínima a $314.305,37, que con el refuerzo asciende a $384.305,37. El haber máximo quedó en $2.114.977,60, la Prestación Básica Universal (PBU) en $143.780,36 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $251.444,30.

También se actualizaron los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) a $112.919, con un pago mensual del 80% ($90.335,20). El SUAF por hijo (Rango I) pasó a $56.475 y el Complemento Leche del Plan 1000 Días se fijó en $42.544.

ANSES recordó que el jueves 15 de agosto será día no laborable y el sábado 17 feriado nacional, aunque los pagos electrónicos no se verán interrumpidos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto DNI terminados en 2: martes 12 de agosto DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto DNI terminados en 7: martes 19 de agosto DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto DNI terminados en 2: martes 12 de agosto DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto DNI terminados en 7: martes 19 de agosto DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto DNI terminados en 2: martes 12 de agosto DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto DNI terminados en 7: martes 19 de agosto DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de agosto DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de agosto DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de agosto DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de agosto

Asignaciones de Pago Único

1ª quincena (todas las terminaciones): martes 12 de agosto al miércoles 10 de septiembre 2ª quincena (todas las terminaciones): viernes 22 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: viernes 8 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

