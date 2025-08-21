Semino sobre los jubilados: "Estamos en una situación de una crisis que se lleva vidas"

Perfil Redacción NEA

El Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, aseguró que los jubilados están "en una situación de una crisis que se lleva vidas" luego de que el Gobierno nacional logrará mantener el veto al aumento jubilatorio del presidente Javier Milei.

“En agosto del año pasado se sancionó exactamente lo mismo, salvo lo que era moratoria que no entró en aquel proyecto porque estaba vigente. El sistema político se olvidó de los jubilados por un año”, recordó el abogado.

Además señaló que ha realizado planteos jurídicos y de constitucionalidad junto a Andrés Gil Domínguez en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, Comodoro y Chaco, entre otros.

“Obviamente que esto va a tener un resultado dentro de tiempos imposibles de imaginar como suele ocurrir con el tema jubilados y la justicia argentina”, agregó en declaraciones a Radio Continental AM 590.

“El haber se sigue licuando”

“Hoy estamos en la misma situación pero con un deterioro mayor. El haber se sigue licuando. Nadie puede suponer que en Argentina con 380 mil pesos, 330 mil que cobra una persona con discapacidad se pueda subsistir”, sostuvo Semino.

“Estamos en una situación de una crisis que se lleva vidas”, enfatizó.

También diferenció la situación de los jubilados argentinos del contexto de otros países. “En el mundo estalló la bomba de la longevidad”, recalcó.

Por último consideró que “estamos en un problema muy serio” y que aquellos jubilados que no tienen una red familiar o social, “hay que salir a apoyarlos con acción social con guita del presupuesto nacional, de los presupuestos provinciales y municipales para que puedan comer, tener un medicamento y estar abajo de un techo”.

“Estamos en una situación de emergencia en ese sentido”, concluyó Semino.