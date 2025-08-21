Aumento a jubilados: ningún diputado por Misiones votó en contra del veto de Milei

Por Perfil Redacción NEA

El Gobierno nacional logró un triunfo político en la Cámara de Diputados al conseguir los votos necesarios que sostuvo el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento para los jubilados nacionales.

La votación arrojó un resultado de 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones. Con los 83 votos el oficialismo y sus aliados pudieron "blindar" la decisión de Milei.

Aumento a jubilados

La ley vetada otorgaba una suba de 7,2% a los jubilados nacionales y un bono de 110 mil pesos para aquellos jubilados que perciben la mínima.

Cómo votaron los diputados misioneros

Los diputados Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz, y Daniel Vancsik, del bloque de Innovación Federal, cuyo referente es el exgobernador Carlos Rovira, se abstuvieron.

Si bien las abstenciones no son votos negativos, hicieron que aumente el número de votos que se necesitaban para llegar a los dos tercios y así rechazar el veto de Milei.

Los votos negativos fueron los de los diputados Martín Arjol (Liga del Interior ELI), y Emmanuel Bianchetti (PRO). Florencia Klipauka Lewtak (La Libertad Avanza) estuvo ausente.