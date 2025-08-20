Herrera Ahuad sobre el debut de la Boleta Única en Misiones: "La idea es que todos los misioneros puedan aprender"

Perfil Redacción NEA

El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador NEO, Oscar Herrera Ahuad, aseguró que “la idea es que todos los misioneros puedan aprender y entender” la Boleta Única de Papel (BUP) que debuta en estas elecciones en Misiones.

Boleta Única

“Lo primero, agradecer a la Junta Nacional Electoral por la invitación para poder compartir la presentación de la Boleta Única y de la conformación de la Junta”, dijo el exgobernador misionero.

“Es muy importante en este tiempo electoral. Nosotros acá en esta línea vinimos a acompañarlos, también a aprender. Esperemos hacer docencia de la Boleta Única en toda la provincia”, recalcó en diálogo con los medios.

Trabajo para difundir la BUP

“Desde la Cámara ya estamos trabajando con los primeros borradores que teníamos, hoy con una información ya más práctica, hace que sea más fluida, más dinámica esa información”, explicó.

“Desde la Cámara de Representantes vamos a ayudar y vamos a acompañar para que se pueda difundir en los 78 municipios, 79 ahora con el nuevo municipio de Dos Hermanas”, precisó el diputado provincial.

Además destacó las cualidades del nuevo sistema. “La idea es que todos los misioneros puedan aprender y entender esta Boleta Única. Ahorra tiempo. Nos da la posibilidad de ser mucho más eficientes. Y por sobre todas las cosas para quienes defendemos la naturaleza hay mucho menos papel dando vuelta”, agregó.

“Va a ser un ensayo que lo vamos a tener que trabajar entre todos, pero descuento que va a ser con muy buena voluntad de todos y con muy buenos resultados”, concluyó Herrera Ahuad.