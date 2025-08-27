PAMI apartó a Alfredo Moreno en medio de allanamientos e investigación judicial en Chaco

La conducción nacional del PAMI confirmó el apartamiento de Alfredo Moreno, quien hasta esta semana se desempeñaba como coordinador administrativo de la delegación chaqueña. La decisión se tomó tras los allanamientos realizados en la sede central del organismo en Resistencia y en la empresa de turismo Sakura, vinculada a su entorno.

El procedimiento, ordenado por la Justicia Federal y ejecutado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), forma parte de una investigación que lo involucra por presuntas afiliaciones falsas, cobros indebidos y pedidos de coimas a médicos.

La defensa de Moreno

Antes de conocerse oficialmente su salida, Moreno había dado una conferencia de prensa en la sede local de PAMI, donde calificó las acusaciones como una “opereta electoral”. “La causa judicial es por fichas falsas de afiliaciones, no por lo que dicen. Todo esto ocurre en tiempos electorales, se trata de un carpetazo”, sostuvo.

Además, apuntó contra el Colegio Médico del Chaco al remarcar que “recibe cerca de 400.000 millones de pesos mensuales y, aun así, los afiliados padecen demoras y falta de camas. Nosotros cortamos con el doble pago y eso generó molestias”.

Sobre el operativo en Sakura Turismo, Moreno aseguró que se trataba de una empresa que había gestionado viajes a través de una licitación, pero negó vínculos personales: “No tiene relación privada conmigo”. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Perfil que el ahora exfuncionario pagaba el alquiler del local.

El apartamiento de Moreno ocurre en medio de una creciente presión judicial sobre referentes de La Libertad Avanza en Chaco. La causa que lo involucra es instruida por el fiscal federal Patricio Sabadini y busca esclarecer presuntas coimas, contrataciones irregulares y afiliaciones partidarias apócrifas.

El expediente también alcanza a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y actual delegado regional de ANSES, citado a declaración indagatoria este jueves por delitos que incluyen falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En tanto, la conducción de la Unidad de Gestión Local XIII del PAMI en Resistencia quedó bajo la responsabilidad de Alejandro Alloatti, designado recientemente en reemplazo de Silvia Arolfo.