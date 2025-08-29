Jubilados ANSES que cobran en el Banco Nación: cómo ahorrar hasta $20 mil por mes en supermercados

Los jubilados y pensionados ANSES de todo el país que perciben sus haberes en el Banco Nación podrán acceder desde el 1° de septiembre a beneficios exclusivos de compra en los principales supermercados, tal como informó la entidad de crédito en las últimas horas.
Según se informó, los beneficiarios ANSES que tengan la aplicación BNA+ instalada en su teléfono tendrán un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre sus compras.
La promoción no es para todos los días de la semana, sino que estará vigente sólo de lunes a viernes, y en principio hasta el 30 de septiembre.
El beneficio permite que jubilados y pensionados tengan un tope de reintegro de hasta $ 5.000 por usuario por semana, sobre las compras abonadas con las tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa y Mastercard de la entidad a través de “BNA+ MODO”.
Un dato adicional importante es que este descuento se acumula con las promociones vigentes y estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país adheridas, entre ellas
- Carrefour,
- ChangoMás,
- Coto,
- Josimar,
- La Anónima,
- Disco,
- Jumbo y
- Vea.
Dato importante: los jubilados deben instalar la APP BNA+
Desde el Banco Nación destacaron que solo el 60% del universo de beneficiarios que cobran sus haberes jubilatorios a través de la entidad tiene instalada la aplicación “BNA+”, la cual es necesaria para acceder a los descuentos y ver la acreditación diaria de los saldos remunerados, las promociones de Semana Nación y otros beneficios.
- Paso 1: Descargar la app BNA+ de play store
- Paso 2: Escanea tu DNI. Valida tu identidad y chequea que los datos sean correctos
- Paso 3: Ingresa el código enviado a tu correo electrónico
- Paso 4: Ya podés usar la app.
La instalación de la app se realiza a través del celular solamente con el DNI. Para aprender a utilizarla con simuladores y descargarla ingresar a https://www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS
Otro beneficio del Banco Nación para los jubilados ANSES desde septiembre 2025
En otro orden de cosas, la entidad de crédito informó que jubilados y pensionados Anses tendrán otro beneficio, ya que las cuentas serán remuneradas.
Sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $ 500.000.
"Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado", explicaron desde el banco.
