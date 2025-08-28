El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, informó que a partir del 1° de septiembre, habrá beneficios exclusivos para jubilados y pensionados que cobren a través del Banco Nación, con el objetivo de “mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados”.

- Remuneración de cuentas: sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $500.000.

“Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado”, señalaron desde la entidad bancaria.

Cuenta DNI subió su tasa de interés para plazo fijo al 52%

- Reintegro en supermercados adicional exclusivo del 5%: la promoción estará vigente de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre, y tendrá un tope de reintegro de hasta $5.000 por usuario por semana sobre las compras abonadas con las tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa y Mastercard de la entidad a través de “BNA+ MODO”.

Además, se acumula con las promociones vigentes y estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país adheridas (Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea).

Instalación de la app

Desde el Banco Nación destacaron que solo el 60% del universo de beneficiarios que cobran sus haberes jubilatorios a través de la entidad tiene instalada la aplicación “BNA+”, la cual es necesaria para acceder a los descuentos y ver la acreditación diaria de los saldos remunerados, las promociones de Semana Nación y otros beneficios.

La instalación de la app se realiza a través del celular solamente con el DNI. Para aprender a utilizarla con simuladores y descargarla ingresar a https://www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS