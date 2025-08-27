"Compraba en el súper con fondos de la UNC": cuáles eran los gastos injustificados de la exdecana Parasi

La exdecana de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mariela Parisi, enfrenta una seria denuncia penal por presunto uso indebido de fondos públicos. La causa, ya en manos de la Justicia Federal, incluye desde compras en supermercados con fondos universitarios, hasta contrataciones de familiares y viáticos sin justificación. El monto bajo investigación supera los 70 millones de pesos.

“Se trata de una denuncia casi doble”, explicó el abogado José D´Antona, representante legal del denunciante, el licenciado Valdéz. La primera presentación se hizo en febrero y fue ampliada el 8 de agosto con una documentación “de aproximadamente 27 hojas”, acompañada de “mucha documentación respaldatoria”, aseguró.

Qué investiga la justicia

La denuncia solicita que se investigue un conjunto amplio de presuntas irregularidades financieras y administrativas cometidas durante la gestión de Parisi al frente de la UNC. Entre los puntos más relevantes, se mencionan: reintegros por gastos personales, como compras en supermercados, combustible y cenas. D’Antona establece que: “En algunos casos se pedía, se gastaba y luego se pedía el reintegro, pero con tickets que eran para consumidor final”.

También se señalan viáticos excesivos, donde se sospecha que, en viajes nacionales e internacionales, se solicitaron pagos por más días de los efectivamente trabajados. El organismo de control menciona un viaje de 11 días a Málaga, España, cuya erogación estimada ronda los 8 millones de pesos. Asimismo, se investigan compras de tecnología realizadas sin seguir los mecanismos administrativos obligatorios.

El fiscal que impulsó la imputación señaló que fueron empleados el esposo de la exdecana, su hija, amigos de su hija y otros allegados, por lo que habría habido contratación de familiares.

Por último, la denuncia también apunta a beneficios personales y favoritismos: Parisi podría haberse “auto-titularizado” para cumplir requisitos de decanato y haber favorecido a ciertos docentes en detrimento de otros.

Tras la imputación, abren sumario a la exdecana de Comunicación Mariela Parisi

El contexto de la denuncia

Según el abogado, estas maniobras habrían ocurrido en un momento crítico para la universidad. “Se dio o se podría haber dado hipotéticamente en los SRT (Servicios de Radio y Televisión), donde el esposo, César Barraco Mármol, trabajaba. Se estaban dando un montón de despidos en ese mismo momento (…) Si estamos hablando entre otras tantas cosas de que en determinado momento se producían despidos por una situación de supuesto ajuste o necesidad y, por otro lado, al esposo se le amplía o se le mejora el programa que tenía en ese en ese medio, es una de las tantas cosas que resuenan”, afirmó.

Además, se refirió a una auditoría interna de la universidad que, pese a ciertos cuestionamientos, identificó “nueve o diez situaciones” que confirmarían los desmanejos denunciados.

Avanza la causa judicial

La Fiscalía Federal pidió la imputación formal de Parisi, lo que implica que el juez deberá llamarla a declaración indagatoria. No obstante, el proceso sufrió una demora ya que el fiscal Enrique Senestrari solicitó apartarse de la causa. El nuevo fiscal será sorteado entre Maximiliano Hairabedian o Casas Nóblegas. Mientras tanto, el expediente continúa sumando pruebas.

Desde el entorno de la ex funcionaria universitaria se plantea que, de haber errores, se trataría únicamente de “irregularidades meramente de forma”. Sin embargo, D´Antona lo desestima de plano: “Si lo que denunciamos fuesen solo errores formales, el fiscal habría archivado la causa. Pero no fue así: se pidió su imputación”.