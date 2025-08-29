ANSES habilita el CODEM online: cómo obtener el comprobante de empadronamiento al instante

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) puede descargarse directamente desde su sitio web. Este documento es esencial para acreditar la afiliación a una obra social ante instituciones médicas, empleadores u otros organismos, y está disponible sin necesidad de claves ni gestiones presenciales.

El CODEM confirma cuál es la obra social asignada a una persona y, cuando corresponde, detalla la cobertura de los familiares a cargo. Se trata de una constancia válida para realizar cualquier tipo de trámite en el sistema de salud, desde una internación programada hasta una derivación o un reclamo de prestaciones.

El organismo subrayó que el comprobante emitido en línea tiene plena validez legal y no requiere firma ni sello, lo que lo convierte en una herramienta clave para resolver gestiones rápidas.

Quiénes pueden obtenerlo

El acceso al CODEM está habilitado para trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados. En todos los casos, el comprobante también puede incluir a los familiares a cargo, entre ellos el cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 años que estén estudiando y, sin límite de edad, hijos con discapacidad.

Cómo descargar el CODEM en línea

El trámite es simple y está disponible las 24 horas:

Ingresar al sitio oficial: ANSES – CODEM. Completar el formulario con número de CUIL o DNI. Hacer clic en “Continuar”. El sistema mostrará la obra social registrada y, si corresponde, los familiares a cargo. Desde la misma página, se puede descargar e imprimir el comprobante.

No es necesario contar con usuario ni clave de seguridad social, lo que facilita el acceso incluso en situaciones de urgencia.

Modificaciones y trámites vinculados

En caso de necesitar cambios en el grupo familiar con cobertura (alta o baja de familiares), ANSES habilita la gestión a través de su canal de Atención Virtual, sin necesidad de concurrir a una oficina.

El CODEM también es requerido en casos de cambio de obra social, ya que permite verificar la entidad actual asignada para avanzar con la solicitud de traspaso.

La posibilidad de obtener el CODEM en línea refleja el avance en la digitalización de trámites de ANSES. La eliminación de la gestión presencial agiliza el acceso a la salud y evita demoras en situaciones donde los beneficiarios necesitan acreditar rápidamente su cobertura médica.

“Este documento es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello”, reiteró ANSES en su último comunicado oficial.

