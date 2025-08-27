Jubilados ANSES: aumentos, bono y descuentos automáticos confirmados para septiembre 2025

Desde este mes, los haberes jubilatorios registran una suba del 1,9 % por la fórmula de movilidad, lo que eleva la jubilación mínima a $320.277. A esa cifra se le suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso base de quienes perciben la mínima alcanza los $390.277.

Este beneficio es un programa que busca reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados a través de descuentos y reintegros automáticos en consumos diarios. El acceso es directo y sin trámite previo: alcanza con pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de ANSES.

Cómo funcionan los descuentos

Los reintegros van del 10 % al 40 %, dependiendo del comercio y el rubro. La devolución se acredita en la cuenta bancaria o se aplica en caja, según el caso.

Supermercados adheridos en septiembre 2025:

Carrefour: 10 % de descuento de lunes a jueves, directo en caja. Coto: 10 % de lunes a jueves y un 15 % adicional todos los días con DNI. Día: 10 % de reintegro los lunes y martes, con tope de $1.000 por compra.

VEA: 10 % de descuento de lunes a jueves (en caja o reintegro). La Anónima: 10 % de rebaja de lunes a jueves, directo en caja. Diarco: 10 % de reintegro los lunes, martes y miércoles.

Además, participan farmacias, indumentaria y comercios de primera necesidad, consultables en la web oficial de ANSES.

Los beneficiarios no deben inscribirse ni realizar gestiones adicionales. Solo se requiere usar la tarjeta de débito con la que cobran la jubilación o pensión, lo que garantiza que el descuento o reintegro se aplique de manera inmediata.