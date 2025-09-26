La bomba publicitaria de Trump como peacemaker

“Todo el mundo dice que debería recibir un Premio Nobel de la Paz”, dijo esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque “terminé siete guerras que no se podían terminar en siete meses”. La fanfarronería fue un clásico de Trump: formulada de manera extravagante, expresada sin ironía y patentemente falsa.

Una encuesta reciente indica que solo el 22% de los adultos estadounidenses cree que Trump merece el Premio Nobel —muy lejos de "todo el mundo"—, mientras que el 76% de los encuestados afirma que no lo merece. Quizás esto refleje el hecho de que Trump no ha terminado siete guerras. Podría decirse que ni siquiera ha terminado una.

Algunas de las afirmaciones de Trump eran pura ficción. Por ejemplo, se atribuyó el mérito de poner fin a una guerra entre Egipto y Etiopía. Pero, aunque las tensiones bilaterales por la Gran Presa del Renacimiento Etíope han estado latentes durante años, nunca se han convertido en guerra. De manera similar, Trump afirmó haber puesto fin a una guerra inexistente entre Kosovo y Serbia. A pesar de una hostilidad considerable –y una historia de enfrentamientos violentos–, los dos países no han estado en guerra desde la década de 1990. No hay guerra más fácil de terminar que la que nunca ha comenzado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Claroscuros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Quizás la invención más ridícula de Trump fue la guerra –“una mala”— entre Armenia y Camboya, países ubicados a más de 4.000 millas (6.500 kilómetros) de distancia que nunca han tenido conflicto alguno. Armenia sí tuvo un choque con la vecina Azerbaiyán este año, y Trump convenció a los líderes de ambos países de firmar una declaración conjunta destinada a poner fin a su conflicto de décadas. Pero el progreso en la implementación de ese acuerdo se ha estancado, y el pacto corre peligro de desmoronarse. Que Trump considere que este conflicto “terminó” revela la profundidad de su ignorancia sobre la pacificación.

Lo mismo ocurre con la guerra entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Trump sí tiene una pieza de teatro que mostrar: un “maravilloso” acuerdo mediado por Estados Unidos. Pero si bien la guerra puede haber terminado en el papel, los enfrentamientos mortales continúan.

En cuanto a Camboya, tuvo escaramuzas con su vecina Tailandia en julio por su frontera en disputa. Pero los intentos de coerción económica de Trump hicieron poco para calmar la crisis. Lo que puso fin a la lucha fue la diplomacia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con el presidente de la ASEAN de este año, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, como anfitrión de los líderes camboyanos y tailandeses para conversaciones cara a cara en Kuala Lumpur. Si bien la disputa fronteriza subyacente, centrada en gran medida en la propiedad y el control de antiguos templos hindúes, sigue sin resolverse, el alto el fuego “inmediato e incondicional” que negoció Anwar detuvo la violencia.

El cierre del gobierno y la democracia rota de Estados Unidos

Este no es el único ejemplo de Trump atribuyéndose el mérito de la perspicacia en política exterior de otros. Después de que terroristas respaldados por Pakistán masacraran a turistas indios en la Cachemira administrada por la India en abril, la India tomó medidas de represalia decisivas y cuidadosamente calibradas, lanzando ataques militares contra campamentos terroristas paquistaníes. Fue esta demostración de fuerza lo que hizo que Pakistán retrocediera, pero Trump quiere hacer creer al mundo que él medió sin ayuda para poner fin al conflicto utilizando su herramienta favorita: las amenazas comerciales. Tan absurdos e implacables fueron sus alardes que funcionarios indios lo refutaron públicamente.

La afirmación más audaz de Trump, sin embargo, fue que puso fin a la guerra entre Israel e Irán. En realidad, Trump le dio a Israel luz verde para atacar posiciones iraníes; desplegó activos militares estadounidenses para ayudar a Israel a derribar los misiles y drones de Irán; y ordenó el bombardeo de sitios nucleares iraníes, socavando gravemente el régimen de no proliferación global en el proceso. Si esta es la idea de pacificación de Trump, uno teme pensar cómo sería su versión de belicismo.

La campaña de Trump por el Premio Nobel de la Paz ha seguido un patrón familiar: inventar o inflar un problema, afirmar haberlo resuelto y luego exigir una recompensa. Desde sus sesiones fotográficas con el líder norcoreano Kim Jong-un hasta sus “acuerdos de paz” en Oriente Medio (que simplemente formalizaron las relaciones existentes entre los estados del Golfo e Israel), Trump se involucra en teatro, no en diplomacia, actuaciones montadas para titulares y aplausos. El Comité Nobel Noruego, se sospecha, no se dejará engañar. No se puede decir lo mismo de la base de Trump.

Cómo las comidas escolares podrían mejorar la agricultura local y la salud pública

Las afirmaciones absurdas de Trump no solo socavan la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero, sino que también conllevan riesgos reales. Para empezar, trivializan la auténtica pacificación. Poner fin a las guerras es una de las tareas más difíciles de la política internacional. Exige diplomacia discreta, negociaciones meticulosas que aborden las causas fundamentales del conflicto y un compromiso de cumplir con cualquier acuerdo. Trump ha mostrado poco interés en ese trabajo. Todo lo que le importa es la fanfarria.

Además, las declaraciones falsas de paz pueden encubrir conflictos no resueltos y socavar la vigilancia necesaria para prevenir nuevos brotes, que podrían encenderse con una ferocidad aún mayor. Tales proclamas también pueden erosionar la rendición de cuentas por los fracasos diplomáticos, e incluso por acciones militares imprudentes como las que Trump sancionó contra Irán.

La afirmación de Trump de haber puesto fin a siete guerras “imposibles de terminar” se entiende mejor como un caso de autoengaño. La marca no es liderazgo. La paz real depende de líderes que sepan la diferencia. Pero en el mundo de Trump, la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de aplausos.

(*) Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación de Políticas con sede en Nueva Delhi y miembro de la Robert Bosch Academy en Berlín, es autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013). (Project Syndicate)