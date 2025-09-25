La aprobación de Trump cae al 41% en una nueva encuesta: las preocupaciones económicas eclipsan su gestión

En un contexto de crecientes tensiones económicas y políticas en su segundo mandato, el presidente Donald Trump enfrenta un ligero pero simbólico declive en su popularidad en Estados Unidos, según la última encuesta de Reuters/Ipsos publicada este martes.

El sondeo, realizado entre el 19 y el 21 de septiembre con 1.019 adultos estadounidenses, muestra que solo el 41% aprueba el desempeño general de Trump, una caída de un punto porcentual respecto al 42% registrado en la encuesta previa del 5 al 9 de septiembre.

Esta disminución, que deja a Trump con una calificación neta de -17 (58% de desaprobación), llega en un momento en que el mandatario reivindicó en un discurso ante la Asamblea General de la ONU tener "los números de encuestas más altos que he tenido nunca", una afirmación que contrasta con los datos disponibles.

La aprobación de Trump cae a medida que los estadounidenses se preocupan por la economía

La encuesta destaca las preocupaciones económicas como el principal lastre para Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 prometiendo revitalizar la economía tras su ajustada victoria electoral el año anterior.

El 54% de los encuestados considera que la economía nacional está en el "camino equivocado", un aumento de un punto respecto a agosto (53%) y dos puntos desde julio (52%). Esta percepción negativa se agudiza con solo el 35% aprobando la gestión de Trump en materia económica y un magro 28% respaldando su manejo del costo de vida, ambas cifras inferiores a las de sondeos previos.

Estos resultados no son aislados. Un informe del The New York Times del 5 de septiembre señala que el crecimiento del empleo en agosto fue decepcionante, con solo 22.000 puestos creados y una tasa de desempleo que escaló al 4,3%, el nivel más alto en casi cuatro años, atribuible en parte a las políticas de aranceles masivos y deportaciones en masa impulsadas por Trump.

La Reserva Federal, presionada por la inflación acelerada, se prepara para recortes de tasas de interés, pero analistas como Mark Zandi de Moody's Analytics advierten que la economía está "vulnerable" ante posibles parálisis gubernamentales, como la inminente amenaza de cierre federal por disputas presupuestarias.

Un análisis de CNN del 5 de septiembre subraya que estos datos representan un "gran problema político" para Trump, ya que la economía era su principal fortaleza en el primer mandato, pero ahora amenaza con socavar toda su agenda.

A pesar de estos nubarrones, Trump mantiene un bastión de apoyo en sus políticas de inmigración, que obtienen el 42% de aprobación –su calificación más alta en cualquier tema–, sin cambios respecto al mes anterior. Estas medidas, que incluyen arrestos masivos de personas sospechosas de estar ilegalmente en el país, forman parte de su "megabill" (formalmente conocido como la “One Big Beautiful Bill Act”) firmado en julio, que destina 170.000 millones de dólares a ICE para expandir detenciones y deportaciones.

Sin embargo, el apoyo público se erosionó: una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos de septiembre muestra que el 53% desaprueba su manejo de la inmigración, un giro desde el 50% de aprobación en febrero, impulsado por tácticas controvertidas como deportaciones a prisiones salvadoreñas y cancelaciones de visas estudiantiles.

Además, Trump revirtió algunas medidas drásticas, como arrestos en sitios de construcción de baterías para vehículos eléctricos en Georgia, ante presiones económicas de sectores como la agricultura y la construcción, según informó The New York Times el 14 de septiembre.

Política migratoria de Estados Unidos

Otro foco de la encuesta es el extremismo político, percibido como el mayor problema nacional por el 28% de los encuestados, superando al 16% que cita la economía. Este hallazgo llega tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre, que intensificó la retórica de Trump contra la "izquierda radical", culpándola de "la violencia que viene en gran medida de la izquierda" en un memorial el domingo.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Justicia indican que, desde 1990, extremistas de derecha causaron más de seis veces más muertes (520) que los de izquierda (78). Un estudio del Departamento de Justicia, removido de su sitio web tras el asesinato de Kirk, confirmaba que la extrema derecha comete "mucho más" violencia. Los estadounidenses se dividen en quién tiene el mejor plan contra el extremismo: 30% opta por republicanos, 26% por demócratas, y el resto por ninguno o incierto.

En cuanto a la gestión económica general, el 34% prefiere al Partido Republicano sobre el 24% que elige a los Demócratas, un respaldo que amortigua el golpe a la aprobación de Trump. La encuesta, con un margen de error de 3 puntos porcentuales, incorpora un cambio metodológico desde septiembre: ya no permite respuestas de "no estoy seguro" en la aprobación general, lo que podría endurecer las cifras.

Este declive se inscribe en una tendencia más amplia. El promedio de aprobación de Trump en su segundo mandato es del 42%, ligeramente superior al 41% de su primer período, pero inferior a todos los presidentes recientes excepto Joe Biden, según Gallup. Una línea de tiempo de encuestas recientes muestra fluctuaciones: del 43% en Washington Post-ABC (11-15 sept.) al 46% en Morning Consult (12-14 sept.), pero con un patrón descendente desde el 50% inicial en enero. The New York Times reporta que su calificación cayó a 45% en abril, tras el "Día de la Liberación" de aranceles el 2 de abril, que provocaron caídas en la bolsa y temores inflacionarios.

El 54% de los encuestados considera que la economía nacional está en el "camino equivocado"

El contexto de 2025 fue turbulento: desde el golpe contra instalaciones nucleares iraníes en junio, la controversia por la investigación de Epstein en julio –donde el 68% cree en una "encubierta" gubernamental– hasta la represión del crimen en Washington D.C. con Guardia Nacional y control federal de la policía, opuesta por el 56% según Quinnipiac. Una encuesta de CNN de julio mostró que el 61% rechaza su "mega ley" por recortes a Medicaid para financiar deportaciones y exenciones fiscales.

A ocho meses de mandato, la encuesta Reuters/Ipsos subraya un Trump sostenido por su base conservadora –86% de republicanos aprueban–, pero con apoyo menguante entre independientes (31%) y demócratas (7%). Mientras la economía tambalea al borde de la estanflación, según The Guardian, y el extremismo político aviva divisiones –con Trump amenazando designar a Antifa como grupo terrorista–, el presidente enfrenta un momento crítico.

