El presidente estadounidense, Donald Trump, inauguró hoy un “Paseo de la Fama de los Presidentes” en el Ala Oeste de la Casa Blanca, donde se exhiben fotos de los 47 mandatarios que gobernaron el país. A diferencia de los demás, en el lugar reservado para su antecesor, el demócrata Joe Biden, solo aparece su firma estampada con el 'autopen', y la muestra quedó lista para que los invitados especiales la recorran esta noche en una cena en los jardines de rosas.

Situada a pocos metros del patio del rosedal, la galería exhibe retratos en blanco y negro con marcos dorados, dispuestos bajo una galería de tejas y sobre una pared blanquecina. Allí se destacan las imágenes de Ronald Reagan, Bush padre e hijo, Bill Clinton, Barack Obama y Trump, cuando en la última posición aparece solo la rúbrica del expresidente en lugar de su fotografía.

Ante la ausencia de una foto, la acción fue interpretada como una crítica a su gestión. Trump, durante la campaña electoral, cuestionó públicamente el uso del mecanismo de firma electrónica por parte del 46° presidente y llegó a poner en duda su salud mental.

La nueva galería presidencial se ubica en el Ala Oeste, cerca del patio renovado del rosedal, y muestra una hilera de fotos en blanco y negro de los mandatarios

En la red social de X, la asesora de comunicación compartió imágenes de la nueva galería presidencial y escribió: 'El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperando para eso…'. Acompañado por un edecán, el mandatario recorrió la instalación mientras se esperaba la llegada de invitados especiales.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca difundió oficialmente la novedad con fotografías de Trump observando su propio retrato en la galería, destacando la importancia del espacio dentro de su actual mandato.

La Casa Blanca exhibe la nueva apuesta de Donald Trump

Entre las reformas que Trump inició como 45° presidente y completó en esta administración, destacan cambios en la decoración interior y exterior de la bicentenaria Casa Blanca, con un estilo muy personal. A la cabeza de las más polémicas está el proyecto para construir un salón de baile en el Ala Este, una obra de gran envergadura que generó debate por su tamaño, costo e impacto en la histórica residencia: 8,400 metros cuadrados y 200 millones de dólares.

A esta modificación realizada se suman cambios destacados como:

Decoración Interior:

-Reemplazó las cortinas rojo oscuro del Despacho Oval usadas por Obama por unas doradas, evocando un estilo clásico y lujoso.

-Cambió la alfombra original con texto de Teddy Roosevelt por una alfombra dorada con bordes decorativos de guirnaldas, inspiradas en Reagan.

-Sustituyó el cuadro "Avenue in the Rain" de Childe Hassam por un retrato de Andrew Jackson, reflejando su preferencia por una estética tradicional.

-Introdujo muebles con detalles dorados y tonos cálidos, aumentando el contraste en la paleta de colores para dar sensación de energía y fuerza.

-Incorporó lámparas con bases ornamentadas y una iluminación centrada en destacar a la persona en el escritorio presidencial (Resolute Desk).

-Mantuvo algunos objetos históricos y emblemáticos como el escritorio Resolute, una pieza tallada en madera donada por la Reina Victoria de Inglaterra en 1880.

-Añadió una estatuilla de plata de un águila, símbolo nacional de EE.UU., como parte de los elementos decorativos del Despacho Oval.

-Cambió el papel pintado a rayas por diseños en tonos crema con motivos florales.

Decoración Exterior:

-Renovó las escaleras del Pórtico Sur utilizando piedra caliza de Indiana.

-Instaló un camino iluminado en la columnata que conecta la residencia con la Oficina Oval, mejorando tanto la estética como la funcionalidad.

-Algunos detalles exteriores se retocaron para embellecer el complejo y adecuar espacios para eventos oficiales y visitas.

