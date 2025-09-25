El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de "asociación ilícita" y condenado a 5 años de prisión luego de que se descubriera que financió de manera ilegal su campaña presidencial de 2007. No obstante, fue declarado inocente de corrupción y malversación de fondos.

La acusación contra el expresidente francés se produjo luego de que se descubriera que financió su campaña presidencial con fondos del dictador libio Muammar Khadafi, motivo por el que fue condenado a 5 años de prisión diferida y su sentencia es de ejecución provisional, es decir que será encarcelado durante las próximas semanas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la condena recibida en una sentencia de 400 páginas, se espera que el exmandatario, quien se ha declarado inocente en el caso, apele. Es válido mencionar que este fue encontrado culpable de "asociación ilícita", pero no de corrupción ni de malversación de fondos.

"Para el tribunal, no se han establecido los elementos materiales del delito de corrupción", sostuvo la presidenta del tribunal Nathalie Gavarino y explicó que en proceso no se pudo demostrar que el dinero recibido desde Libia se utilizara "en última instancia" para financiar de forma encubierta la campaña electoral del exfuncionario.

El tribunal también indicó que, a cambio de los fondos entregados, Sarkozy ayudó al dictador libio a reintegrarse al panorama internacional, dado que se encontraba marginado a raíz de los actos terroristas de su país. En este contexto, el libio visitó al exmandatario francés poco después de que asumiera la presidencia de Francia y le permitió instalar una tienda beduina en unos jardines cercanos al Palacio del Elíseo.

Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce al Estado de Palestina y afirmó: "Nada justifica la guerra actual en Gaza"

El expresidente francés, quien gobernó desde 2007 a 2012 y goza del apoyo público del actual mandatario Emmanuel Macron, se acercó a los tribunales para escuchar el veredicto en compañía de su esposa, Carla Bruni, y allí también lo esperaban sus tres hijos.

"Lo ocurrido hoy, en esta sala penal, es una situación extremadamente grave para el Estado de derecho y para la confianza que podemos tener en la justicia. Más de diez años de investigación, millones de euros gastados para encontrar financiación libia que, según el tribunal penal, no se pudo encontrar en mi campaña", lanzó el expresidente tras escuchar que fue condenado a cinco años de prisión.

En medio del estupor, añadió: "Nunca he rechazado una sola audiencia. Me han detenido, interrogado, ocultado y examinado de tal manera que el juez reconoció que no hubo enriquecimiento personal. (...) Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la frente en alto. Esta injusticia es un escándalo. Soy inocente. Naturalmente, apelaré. Sin duda, debería comparecer ante el tribunal esposado".

Sarkozy será citado en un mes por la fiscalía para ser notificado de su fecha de encarcelamiento.

Caso Sarkozy: ministros condenados

En el marco de la investigación, también fueron condenados otros exfuncionarios franceses que trabajaban bajo la administración de Sarkozy. En concreto, la fiscalía acusó a varios de reunirse con miembros del régimen de Khadafi en Libia en 2005, cuando el exmandatario aún era ministro del Interior.

Tras el procedimiento judicial, Claude Guéant, quien dirigió la campaña electoral en 2007 y luego fue nombrado Jefe de Gabinete y ministro del Interior, fue condenado luego de ser encontrado culpable de conspiración criminal y corrupción. ​Brice Hortefeux, quien también fue ministro del Interior, fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión por conspiración criminal. Se espera que ambos apelen sus condenas.

El exministro de Economía Éric Woerth, quien dirigió la financiación de la polémica campaña presidencial, fue absuelto.

AS/LT