"Amigos corruptos" versus "peronista": el cruce de la oposición demócrata y Scott Bessent por el "rescate" de Argentina

El presidente Donald Trump descartó un posible rescate financiero para Argentina, en medio de las tensiones que enfrenta el gobierno Javier Milei. La aclaración ocurrió tras la reacción de la oposición demócrata, que acusó al gobierno trumpista de "regalar dinero" a sus "amigos corruptos" poco después de que trascendiera el contenido del encuentro entre Milei y Trump en Nueva York

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el lunes Bessent había afirmado que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para Argentina, incluidas medidas como la compra de la moneda o deuda soberana argentina por parte del Fondo de Estabilización Cambiaria, un fondo controlado por el Tesoro estadounidense. Argentina es actualmente uno de los mayores prestatarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), con una deuda pendiente que asciende a 41.800 millones de dólares al 31 de agosto.

Javier Milei se reunió con el FMI: "Las reformas estructurales son muy importantes", dijo Kristalina Georgieva

La intervención de EE. UU. y la crítica de los demócratas

Las opciones de ayuda financiera al gobierno de Milei, que surgieron en medio de un contexto económico inestable, provocaron fuertes reacciones en Estados Unidos. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, escribió una carta a Bessent en la que expresó su preocupación sobre el uso de fondos de emergencia del Tesoro para intervenir en los mercados financieros de un gobierno extranjero.

Elizabeth Warren. La senadora demócrata cuestionó al gobierno de Donald Trump por el "rescate" financiero de Argentina.

"Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista condenado en Brasil. Ahora, quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos", tuiteó la senadora, citando un artículo del Financial Times titulado "La administración Trump ofrece un salvavidas financiero al argentino Javier Milei".

Además, la legisladora calificó cualquier intervención estadounidense en la economía argentina como un "rescate", y cuestionó los beneficios que traería para Estados Unidos. "No entiendo por qué le conviene a Estados Unidos proporcionar uno, ni cómo se diseñaría para garantizar los mejores resultados para el pueblo argentino, en lugar de para los inversores de fondos de cobertura".

"Es profundamente preocupante que el presidente pretenda utilizar importantes fondos de emergencia para inflar el valor de la moneda de un gobierno extranjero y fortalecer sus mercados financieros", indicó Warren. "En un momento en que los estadounidenses tienen dificultades para pagar la compra de alimentos, el alquiler, las facturas de tarjetas de crédito y otras deudas", destacó.

El tuit de Elizabeth Warren que enojó al secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent.

La irónica respuesta de Scott Bessent: "Peronistas"

En respuesta a las críticas de Warren, Bessent defendió las posibles medidas de intervención en la crisis económica de su aliado libertario, y lanzó una dura crítica hacia la gestión del expresidente Barack Obama. "Las políticas económicas destructivas que ha defendido desde que se unió al Senado en 2008 rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina", dijo el secretario del Comercio estadounidense.

El encargado de negociar con la delegación argentina acompañó su publicación con la frase "No llores por mí, Massachussets", en alusión al musical de Eva Perón y al lugar de origen de Warren. "Si su alma gemela política y compañera peronista estadounidense, Zohran Mamdani, se convirtiera en Alcalde de la Ciudad de Nueva York, estoy seguro de que la Senadora estaría pidiendo un rescate cuando él lleve a la ciudad a la bancarrota", dijo Bessent en su cuenta de X.

Me ofenden, Trump, Bessent y Lamelas

Además, al igual que Trump, el funcionario aprovechó para cuestionar al expresidente Joe Biden, eje de las críticas trumpistas. "La senadora Warren desempeñó un papel principal en impulsar desde las sombras la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden"; y concluyó: "No actuó cuando se le presentó una oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Obama".

Milei y Scott Bessent durante su visita a Casa Rosada.

Trump: "No creo que Argentina necesite un rescate"

Argentina, un aliado clave del trumpismo en el hemisferio occidental, atraviesa una crisis económica que erosionó el apoyo popular hacia el gobierno de Milei. A pesar de las promesas de estabilidad económica y una caída en la inflación, el extendido ajuste implementado por Milei afectó gravemente a la población, lo que se reflejó en la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre de la que el mundo tomó nota. Ese revés electoral también provocó una caída del peso argentino, generando incertidumbre de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

"Vamos a ayudarlos. No creo que necesiten un rescate", declaró Trump a la prensa tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump expresó que Bessent estaba "trabajando con su país para que puedan conseguir buena deuda y todas las cosas que necesitan para que Argentina vuelva a ser grande". Sin embargo, a pesar de esta afirmación, la idea de un rescate financiero sigue generando debate.

CD/DCQ