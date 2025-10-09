Javier Milei se juega todo a reconquistar a los varones jóvenes y reactivar el voto duro

El oficialismo ajustó el GPS de su campaña y encontró un nuevo punto de destino: los varones menores de 35 años que hace dos años votaron a Javier Milei con entusiasmo libertario y hoy se muestran desencantados. En la Casa Rosada lo llaman “el voto perdido”, aunque nadie lo da por irrecuperable. Detrás de la nueva estrategia hay un diagnóstico claro: no se trata de sumar nuevos electores, sino de reconectar con quienes alguna vez creyeron en el Milei distinto, el que gritaba contra la casta, tocaba rock y hablaba sin filtros.



“El que no fue a votar no es el votante blando. Es el propio, el sub 35 que se enamoró del Milei outsider”, repiten en los pasillos de Balcarce 50. Ese electorado, compuesto en buena medida por varones jóvenes urbanos, fue el corazón de la épica libertaria de 2023. Ahora, el oficialismo admite que fue el gran ausente en las últimas elecciones bonaerenses.

El regreso del “Milei distinto”

Para reconquistar a ese público, el Gobierno decidió devolverle protagonismo a la versión más visceral del Presidente. La presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, con show de rock incluido, fue la primera postal de esa reconversión. No fue un acto partidario tradicional, sino una puesta en escena pensada para recuperar la conexión emocional con los desencantados. “Lo mostramos siendo él mismo, sin guion, con pasión. Esa es su fuerza”, explican cerca del mandatario.

“Nos habíamos institucionalizado demasiado, y eso nos alejó de los que nos votaron por rebeldes”, reconoce un funcionario con llegada al Presidente. Por eso, la nueva narrativa oficialista rescata el tono desafiante y espontáneo de 2023. La idea, repiten, es “mostrar a Javier distinto, pero gobernando”.

Una campaña masculina y emocional

Los estrategas libertarios saben que el voto joven masculino es un terreno resbaladizo. Fue clave para la victoria presidencial, pero también el primero en desilusionarse ante los costos del ajuste. Entre la pérdida de poder adquisitivo, el malhumor social y el desgaste de la figura presidencial, ese segmento empezó a alejarse en silencio.



En los focus groups oficiales lo describen como un votante que se siente “defraudado, pero no traicionado”. No migra al peronismo ni al radicalismo: simplemente se desconecta. Y esa desconexión, creen en el Gobierno, fue la que provocó la baja participación en la provincia de Buenos Aires.

El relanzamiento incluirá una fuerte presencia del Presidente en el conurbano bonaerense, especialmente en distritos como San Nicolás y Pergamino, donde el voto libertario se mostró más volátil. “Queremos volver a la calle, que Javier se encuentre cara a cara con los que lo votaron”, afirman en su entorno.

El mensaje apunta a un electorado que ya no busca promesas económicas, sino una reafirmación identitaria. “El joven varón que lo votó no esperaba milagros, esperaba autenticidad”, afirman en el laboratorio electoral del Gobierno.