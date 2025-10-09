Juan Domingo Viola: “El 26 de octubre se plebiscita la gestión de Milei”

Juan Domingo Viola, funcionario de Daniel Passerini, analizó la campaña rumbo al 26 de octubre, defendió el proyecto de Provincias Unidas y criticó el rumbo económico nacional. También detalló cómo la descentralización operativa transformó el rol de los CPC en los barrios.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Juan Domingo Viola sostuvo que el 26 de octubre “se plebiscita la gestión de Milei” y remarcó que el modelo cordobés apuesta por producción y empleo sobre la especulación financiera.

—Los CPC son la cara visible del municipio en los barrios. ¿Cómo están funcionando hoy?

—Los CPC son la cercanía, la Muni que me queda cerca, el Estado que me queda cerca. Es el espacio donde voy a hacer un trámite, pero también donde el Estado puede resolver cuestiones operativas. En los noventa la descentralización fue solo administrativa: te servía para el registro o el carnet, pero no para que te arreglaran una calle o pintaran una plaza.

Durante treinta años esa descentralización operativa no existió hasta la gestión de Martín Llaryora, en 2021, cuando empezamos con los centros operativos: maquinaria, cuadrillas, herramientas, todo destinado al mantenimiento barrial. Hoy los CPC asumen esa responsabilidad, con vínculos con vecinos e instituciones.

Además, ampliamos horarios: hay CPC turno tarde, los sábados, incluso una “noche de los CPC” con actividades culturales y atención al público. Hoy los cordobeses tenemos una amplia gama de posibilidades horarias para hacer trámites.

La mirada política rumbo al 26 de octubre

—Te saco de la gestión y te llevo a la política: faltan menos de 20 días para las legislativas. ¿Cómo llegan?

—Tenemos el mejor de los candidatos. Schiaretti es una persona con sobrada experiencia y honestidad. En un tiempo de anormalidad, representa la sensatez y lo normal.

Además, está fuera de la grieta. Hoy tenemos un presidente que, lo digo a título personal, está endeudando a la Argentina a niveles inusitados. Tenemos superávit fiscal, pero vivimos de préstamos. Y eso es gravísimo.

—¿Qué mensaje buscan dar desde Córdoba?

—Queremos que desde Córdoba se escuche un mensaje a la Argentina, porque por primera vez tenemos una fuerza nacional surgida de aquí: Provincias Unidas. Es una expresión federal que plantea producción y trabajo frente al modelo de timba financiera y endeudamiento.

Milei vino tres veces a Córdoba: ¿qué trajo? Nada. Ni obras, ni hospitales, ni escuelas, ni viviendas. Todo es relato y apariencia. Dicen que hay superávit, pero seguimos tomando deuda. Vamos a discutir dos proyectos: uno de especulación y ajuste, y otro de producción, obra pública y empleo.

—Hablás de replantearse el presidente que tenemos. ¿Qué querés decir?

—Que el 26 de octubre se plebiscita la gestión de Milei. Si la gente está de acuerdo, se profundiza; si no, el voto será un mensaje para que el Gobierno revea lo que está haciendo.

Desde el peronismo cordobés siempre defendimos la institucionalidad. Queremos que cumpla su mandato, pero también que rectifique el rumbo. Hoy la gente no llega a fin de mes, y los estados provinciales y municipales estamos sosteniendo la asistencia sin ayuda de la Nación.

Demandas sociales y rol del Estado municipal

—¿Aumentaron las demandas sociales en los CPC?

—Siempre hubo vinculación con comedores y copas de leche, pero en los últimos tiempos se incrementó. El Gobierno nacional recortó muchas ayudas, y eso se traslada a los municipios. Nosotros no vamos a dejar a la gente sin asistencia: creemos en el Estado presente y en la comunidad organizada.

Pero también en el incentivo al privado. Si no hay producción ni trabajo, no hay salida. Tanto privado como se pueda, y tanto Estado como sea necesario. Esa es la fórmula.

—Esa idea remite a la socialdemocracia de Willy Brandt.

—Exactamente, y Schiaretti la hace propia. En Córdoba hay un equilibrio entre Estado y sector privado. El Banco de Córdoba, los ministerios, todos acompañan. La provincia está gasificada, con rutas y obras para sacar la producción. Es un modelo probado, no un discurso.

La proyección nacional del peronismo cordobés

—¿Natalia de la Sota es un problema para Provincias Unidas?

—No. Ella va a captar votos del kirchnerismo y de organizaciones sociales. El voto peronista de Córdoba sabe que quien puede frenar a Milei es Schiaretti. El voto útil, inteligente y pensado va a ir con él, porque representa una proyección real del peronismo cordobés a nivel nacional.

—¿Podría haber un Schiaretti 2027?

—Puede y debería. Sería lo natural. Cualquier vecino, más allá de simpatías o antipatías, reconoce el prestigio y la capacidad de gestión de Schiaretti. Muchos quisieran verlo con protagonismo nacional a partir de diciembre, incluso como presidente.

Puentes políticos y consensos posibles

—El principal rival del cordobesismo, ¿está fuera o dentro del peronismo?

—Hoy está dentro, con Kicillof en Buenos Aires. Pero siempre existe la posibilidad de tender puentes y acuerdos. Si la situación del país se agrava, hay que buscar consensos para sacar a la Argentina adelante.

Y eso no solo desde el peronismo: también con sectores del PRO, del radicalismo, de fuerzas provinciales. Tenemos que ofrecer una alternativa sería que nos saque de la grieta y de la pelea constante.