Cerveza y pases de facturas: así son los “afters” libertarios

Con algunos picos de tensión, que desnudan la inestable relación entre La Libertad Avanza y el PRO, la juventud libertaria porteña lanzó una serie de afters, es decir, encuentros para después de la hora” laboral. Son protagonizados por candidatos de ambos espacios, militancia y vecinos. Reuniones en las que los jóvenes buscan saldar los debates que a nivel nacional los socios del frente no clausuraron.

PERFIL reconstruyó esa experiencia a partir del testimonio de sus protagonistas. El lugar seleccionado para el primer evento fue el patio de Buller Recoleta, un bar de la comuna 2, frente al cementerio de la zona. Música con bajo volumen y la posibilidad de beber alcohol. Allí se dieron cita Lautaro Saponaro, el candidato a diputado nacional 11 de la nómina violeta, Antonella Giampieri, quien ocupa el sexto lugar, miembros del espacio y vecinos, curiosos, que se congregaron a las 17.30 gracias a un flyer publicado en las redes sociales de LLA Juventud CABA con detalles de la actividad.

El formato de la charla fue sencillo. Tuvo una mesa contra una pared, micrófonos para los dos protagonistas y un parlante para amplificar palabras. El auditorio estuvo compuesto por 25 personas y un moderador, que fue Dante Di Carlo, presidente de la fuerza joven. Con ese telón de fondo, los postulantes aprovecharon la ocasión no solo para explicar sus propuestas para ingresar a la Cámara baja: también se dieron el tiempo para que los presentes lancen preguntas, comenten inquietudes y escarben por el futuro del vínculo entre violetas y amarillos.

Justamente, uno de los presentes le preguntó a Giampieri si podía llegar a “traicionar” a Javier Milei una vez electa como diputada como “lo hizo Silvia Lospennato”. No fue la única referencia en la jornada a la legisladora del PRO. Porque, micrófono en mano, otro joven libertario apuntó a que la diputada porteña “no sabe lo que es cuidar el superávit fiscal”, recordando que no acompañó la posición mayoritaria del bloque amarillo y rechazó los vetos del Presidente a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Giampieri, abogada, asesora del legislador Darío Nieto, contestó sin titubeos. “Sí estoy acá es para acompañar las ideas y proyectos de Javier Milei”. La frase, automáticamente, despertó aplausos de todos los presentes. Acto seguido, la letrada dijo que el PRO y LLA comparten ideas y estrategias sobre las reformas que son necesarias implementar con el recambio legislativo del 11 de diciembre. Una de ellas es la reforma laboral, un eje al que Saponaro también dedicó varios minutos, explicando que es clave facilitar las condiciones de contratación.

Los dos además se mostraron muy preocupados por la baja participación electoral de los comicios provinciales. Por eso, reclamaron que todos los presentes se dediquen a hablarle al “amigo, vecino o conocido” que no fue a votar y que supo acompañar la nómina violeta en 2023. Y que el mensaje que se debe bajar es que el “rumbo económico es el correcto y dará resultados en el futuro”.

Además de estos afters semanales, la juventud libertaria despliega mesas de campaña por cada comuna con ritmo diario y se dedica a hablar de cómo se vota con la Boleta Única Papel (BUP), que debuta a nivel nacional.