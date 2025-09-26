La encuesta que perfora el modelo: Milei solo mantiene apoyo tibio de la clase baja y la corrupción lidera las preocupaciones

La más reciente medición del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés muestra que Javier Milei atraviesa una caída de aprobación en el tramo final de su segundo año de mandato.

Según el sondeo, realizado entre el 15 y el 24 de septiembre de 2025, sobre una muestra de 1.003 casos en todo el país, la aprobación presidencial se ubica en el 39%, mientras que la desaprobación asciende al 58%.

Quiénes sostienen al Presidente

El respaldo al mandatario no es homogéneo, pero conserva núcleos firmes: los votantes que se identifican con la derecha (76%), los hombres (44%), la clase media baja (45%) y los mayores de 60 años (42%) aparecen como los grupos que más lo acompañan. Milei mantiene además un alto grado de lealtad entre quienes lo votaron en 2023: un 79% de ellos sigue aprobando su gestión.

Por segmentos, el electorado de Patricia Bullrich también aporta un apoyo significativo (68%), mientras que entre los votantes de Juan Schiaretti la aprobación llega al 24%, seis puntos por encima de la medición anterior. En contraste, la adhesión entre quienes apoyaron a Sergio Massa o se ubican en la centroizquierda es prácticamente residual (4% y 11%, respectivamente).

El nivel socioeconómico marca diferencias: mientras los sectores ABC1 registran un 38% de satisfacción con el rumbo del país, los estratos medio-bajos concentran la mayor aprobación relativa al Gobierno. La generación más joven (Gen Z, menores de 27 años), en cambio, exhibe una fuerte caída: apenas un 32% aprueba al Presidente.

Qué preocupa a los argentinos

La encuesta muestra un corrimiento en la agenda pública. La corrupción (35%) pasó a ser el principal problema percibido, superando a los bajos salarios (34%) y a la falta de trabajo (31%). La inseguridad, que en años anteriores dominaba la preocupación ciudadana, ahora se ubica en cuarto lugar con 28%.

La percepción de irregularidades se acentuó con la reciente filtración de audios vinculados a presuntos cobros de sobornos: ocho de cada diez encuestados dicen conocer el tema y un 60% cree que existió corrupción.

A nivel general, el 66% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha de las cosas, contra un 32% satisfecho. En perspectiva histórica, Milei se ubica por debajo del nivel de satisfacción que registraba Mauricio Macri a igual tiempo de gestión, aunque por encima del de Alberto Fernández.

El tablero opositor

El malestar con el Gobierno no se traduce automáticamente en capital político para el oficialismo. Todos los dirigentes nacionales medidos registran diferenciales de imagen negativa. La mejor posicionada es Patricia Bullrich (38% de imagen positiva), seguida de Milei (37%) y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel (34%).

En el campo opositor, Axel Kicillof se consolida como principal referente, con un 32% de apoyo, seguido por Cristina Fernández de Kirchner (28%). La expresidenta mantiene un núcleo fiel, pero es el gobernador bonaerense quien aparece como figura de proyección en un escenario de polarización con el oficialismo.

Los dirigentes con peores niveles de imagen son Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, con diferenciales negativos que van de -46 a -77 puntos. Entre los funcionarios actuales, los números más desfavorables recaen en Karina Milei (-54) y el ministro de Economía, Luis Caputo (-24).

A casi dos años de gestión, Milei combina un respaldo fuerte en nichos ideológicos y socioeconómicos específicos con un creciente malestar social marcado por la preocupación por la corrupción y la caída del poder adquisitivo. El futuro político inmediato se juega en ese delicado equilibrio: entre la fidelidad de sus bases y la capacidad de la oposición de capitalizar el descontento ciudadano.