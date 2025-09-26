Mi Granja: En medio de inauguraciones, Acosta aclara que "van a pelear por cada voto" para Schiaretti

Claudia Acosta atraviesa días intensos en su localidad. Su agenda se centra en planificar y preparar a Mi Granja para lo que viene. La reciente interconexión entre las rutas 19 y 88 pondrá a la comuna a muy pocos minutos del centro de Córdoba, lo que impactará de manera decisiva en su futuro.

Intendentes del PJ juegan a fondo ante la ausencia del gobierno nacional en el territorio

Pero ese no fue el único anuncio: también presentó un moderno Centro de Salud de 2000 metros cuadrados. El proyecto no se limitará a consultorios, ya que la mandataria firmó un convenio con los laboratorios LACE para ampliar la oferta de servicios a los vecinos.

La interconexión vial que redefine a la región

Uno de los anuncios más significativos de la gestión de Acosta es el avance en infraestructura vial, que promete transformar el flujo logístico regional. La intendenta confirmó la firma del contrato de obra para la interconexión entre las rutas 19 y 88.

La obra, adjudicada a la empresa Corbe, incluye la construcción de “dos rotondas muy grandes” y representa una inversión “sumamente importante, no solo para Mi Granja, sino para toda la región”. Esto se complementará con el segundo anillo de la ruta 19, que pasará a escasos 300 o 400 metros de la localidad.

No obstante, Acosta se muestra cauta: advierte que todo crecimiento trae consigo nuevos desafíos. Su planificación se enfoca en anticiparlos: “Tenemos que estar preparados antes de que lleguen los problemas”.

Sus principales preocupaciones giran en torno al tránsito y la seguridad, ya que las nuevas rutas “nos conectan de tal forma que en pocos minutos estás en distintas localidades”. Ante esto, se trabaja en reforzar la infraestructura de seguridad: “Tenemos que pensar ya en una subcomisaría para el año que viene y también en ampliar el sistema de cámaras”.

Salud pública: un edificio integral para el futuro

En materia sanitaria, Acosta decidió enfrentar la precariedad del actual edificio, que “no está en buenas condiciones”, con un proyecto de envergadura inédita para la localidad.

Se trata de un “súper centro, un súper edificio de 2000 metros cuadrados” ubicado en la calle 20 de junio, cerca de la municipalidad. “Esta localidad puede crecer o explotar demográficamente en pocos años. No podemos pensar en chiquito, tenemos que planificar en grande, con visión de futuro”, enfatizó.

El nuevo centro estará orientado a la atención primaria y agrupará diversos servicios. La estrategia contempla acuerdos con el sector privado, como el firmado con LACE, que permitirá realizar campañas de control de salud completas a menor costo.

“Cordura” y el límite a los extremos

Al referirse al contexto político nacional, la intendenta fue categórica. Tras destacar que el crecimiento de Mi Granja se apoya en gran medida en la infraestructura y la obra pública impulsadas por sucesivos gobiernos provinciales —gas, electricidad, rutas—, cuestionó a quienes proponen desmantelar el rol del Estado.

“El 70% votó a Milei, pero nos piden ayuda a nosotros para llegar a fin de mes”

“No se puede entender que un presidente te diga que la obra pública la tenés que arreglar vos como vecino”, afirmó.

Con vistas a las elecciones de diputados nacionales, Acosta adelantó que trabajará intensamente, “como si fueran las nuestras”. Argumentó que “los extremos son malos” y defendió la necesidad de un “punto medio, de coherencia, tranquilidad y paz”.

Finalmente, aseguró que dará pelea “voto a voto” en su localidad para que la lista de Provincias Unidas obtenga un buen resultado en las urnas.