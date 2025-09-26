Histórico anuncio en Derechos Humanos: el juez Vaca Narvaja confirmó que se encontraron restos humanos en La Perla

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó el hallazgo de restos humanos en el predio de La Perla en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

“Gracias a antecedentes, en base también a un sistema que se llama LIDIAR, de rayos láser, y de fotografías encontradas de elevamientos aéreos de los años setenta, hemos logrado encontrar restos humanos en La Perla. Es la noticia para dar", anunció el magistrado en conferencia de prensa.

Dónde se encontraron los restos humanos

Además precisó que el hallazgo se concretó “en las proximidades de la Loma del Torito”. El juez federal número 3 explicó “cómo se viene trabajando a través de los años, a través de mucho esfuerzo por parte del juzgado y de todas las instituciones que vienen participando”.

“Con el conocimiento de esto y con la esperanza de que continuemos en esta senda de investigación y pudiendo encontrar más restos de las personas desaparecidas de las cuales hemos tomado conocimiento de toda la sistemática a través de los testimonios en los juicios pero creo que hemos logrado encontrar estos restos humanos”, agregó.

NOTICIA EN DESAROLLO