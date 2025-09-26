El plan de Milei para intentar ganar en octubre: gobernabilidad y presencia en las provincias

Esta semana cambio el clima en la Casa Rosada. Desde el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo por el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno no tenía el control o la iniciativa que esperaban.

Con la mira puesta en las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre de 2025, Javier Milei y su mesa política regresaron desde Nueva York con indicaciones. Uno de los puntos más importantes que reclaman desde Estados Unidos. Esto implica tener las herramientas para que se aprueben en el Congreso los cambios que ya solicitó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora piden desde el norte.

La desilusión terminal de Santiago Caputo con el gobierno de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Nos peleamos con todos antes de tiempo. Dimos por ganadas las elecciones de septiembre y de octubre, y nos peleamos con nuestros aliados", admitió un funcionario de la jefatura de Gabinete a PERFIL desde la Casa de Gobierno. Incluso, comparan la situación con el distanciamiento de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri previo a las elecciones de 2023.

Es por eso que desde el Gobierno diseñan un operativo integral que combina acuerdos de gobernabilidad, particularmente con los gobernadores, un relanzamiento de la campaña y una apuesta fuerte a la construcción de una narrativa de poder que lo muestre como la única opción de estabilidad.

Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, ya habló con ocho gobernadores, y todos le dicen lo mismo. Antes de octubre, no se van a sacar una foto con el Presidente porque no tienen nada que ganar. También piden fondos luego del veto a los ATN, lo que causó aún más enojo en los mandatarios provinciales aliados.

Santiago Caputo, jefe de campaña hiperactivo

La estrategia, diseñada por Santiago Caputo, se articula en una exposición constante: Milei reaparecerá a diario en actos, recorridas y entrevistas. El objetivo es recuperar el personaje de “rock star” que lo proyectó en 2023, pero con un tono más presidencial que el de aquella campaña.

Con José Luis Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, una figura similar a Milei desde lo discursivo, el actual legislador puede ser un problema. Por eso es que el propio Presidente será la figura en el territorio bonaerense en el intento de hacer un giro hacia la moderación.

El asesor Santiago Caputo está detrás de los cambios de la estrategia oficialista.

En el mapa federal, Milei desplegará una gira por una docena de provincias, con especial énfasis en aquellas que presentan listas competitivas para diputados nacionales. Allí buscará maximizar su presencia personal para compensar la debilidad de los candidatos locales.

En paralelo, en la mesa chica creen que puede consolidar triunfos en territorios donde el oficialismo mantiene buena sintonía con mandatarios provinciales y disputarse con chances los distritos clave del interior.

Encuesta: en provincia de Buenos Aires hay una diferencia de ocho puntos entre el primero y el segundo

Además, el oficialismo trabaja para avanzar en un acercamiento con sectores de PRO y la UCR. La oferta incluye lugares en el gabinete, en lugar de Patricia Bullrich y Luis Petri, y la incógnita de si Guillermo Montenegro -intendente de Mar del Plata- terminará sumándose. La intención es mostrar que en la segunda parte del mandato no quedaría aislado y tendría respaldo territorial.

Débil perfil de candidatos en provincias centrales

Un punto de tensión para la estrategia es que en distritos electorales clave como Córdoba y Santa Fe los candidatos libertarios no gozan de gran reconocimiento, lo que podría limitar su arrastre electoral. En Córdoba, Gonzalo Roca encabezará la lista de LLA. Falta un mes para instalarlo frente a tanques políticos como Juan Schiaretti y Natalia de la Sota, instalados en las encuestas.

Javier Milei cerrará la campaña nacional con un acto en la provincia de Córdoba.

En Santa Fe, otro distrito central, el primer candidato de LLA será Agustín Pellegrini. Es otra de las figuras emergentes, menos consolidadas políticamente, lo que obliga al Presidente a reforzar su figura en esos distritos con actos personales y apoyo directo en la provincia.

Como parte de la estrategia de relanzamiento, Milei prepara un gran acto simbólico -con estética de show y recursos movilizados- para generar un impulso suplementario antes del día de la elección. El cierre de campaña será el 23 de octubre en Córdoba con el objetivo de traccionar votos.

"La construcción del milagro", un libro de Javier Milei como mensaje

En paralelo, se lanzará La construcción del milagro, libro pensado como relato político y económico de su gestión. Cumplirá la doble función de servir como manual ideológico y refuerzo discursivo de su liderazgo. Además, será lanzado el 6 de octubre en el Movistar Arena.

El texto fue editado por Hojas del sur, editorial vinculada con otros referentes libertarios como Agustín Laje, que le brindó cien mil dólares de adelanto a Milei, un número extraño en el mundo electoral. Es por eso que existen dudas sobre el financiamiento de la empresa.

Milei recibió un adelanto de 100 mil dólares por su nuevo libro La construcción del milagro.

Con un calendario cargado de viajes, actos y negociaciones políticas, Milei apuesta a instalar que su figura personal concentra el poder efectivo y que solo él puede garantizar estabilidad. La campaña, más que en los candidatos, descansará sobre su proyección nacional y la narrativa de un “milagro” en ejecución.

TV CP