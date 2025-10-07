Un debate por la Reforma Tributaria Integral en Argentina

El sistema tributario argentino cuenta con 155 tributos distribuidos de la siguiente forma: 45 tributos son nacionales, 25 corresponden a provincias y CABA, y los 85 restantes son municipales.

De estos tributos, solo los 10 más importantes generan aproximadamente el 94% de la recaudación total, según el Vademécum Tributario Argentino 2025 elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Esto significa que alrededor de 145 tributos menores aportan apenas el 6% restante, lo que resalta la ineficiencia y complejidad del esquema actual.

Esta proliferación de gravámenes no solo dificulta el cumplimiento para contribuyentes y empresas, sino que también genera distorsiones que frenan el crecimiento.

Es evidente que el país necesita una reforma integral para fomentar el desarrollo económico, eliminar distorsiones y estimular la creación de empleo de calidad, priorizando los objetivos dejusticia y equidad, estabilidad, neutralidad, suficiencia, elasticidad, simplicidad y certeza.

Lineamientos para una reforma tributaria efectiva

Una reforma tributaria exitosa debería seguir principios claros y orientados al largo plazo.

A continuación, detallo los ejes fundamentales que deberían guiarla:

1. Eliminación de Tributos Distorsivos y simplificar

Es imperativo suprimir tributos que afectan directamente la competitividad económica y simplificar eliminando aquellos generan poca recaudación.

Entre los tributos distorsivosse destacan los derechos de exportación (retenciones a las exportaciones) y el impuesto sobre los débitos y créditos (impuesto al cheque) a nivel nacional, el impuesto sobre los Ingresos Brutos en provincias y CABA, y ciertas tasas municipales que resultan inconstitucionales por ser análogas a impuestos nacionales coparticipables.

Estos gravámenes desincentivan la producción y el comercio, y su eliminación liberaría recursos para inversiones productivas.

2. Reducción de la presión tributaria y combatir la evasión

Bajar la carga tributaria general es esencial para aliviar a los contribuyentes, en particular a las PYMESy sectores productivos clave.

El combate contra la evasión es otra herramienta muy importante que debe ser utilizada en conjunto.

Ambas medidasgenerarían un aumento de la recaudación a mediano y largo plazo al promover una mayor actividad económica y un cumplimiento voluntario más elevado.

Un sistema menos opresivo incentivaría la formalización y el crecimiento.

3. Fomento a la inversión y el empleo

Para atraer capitales nacionales e internacionales, se podría extender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a toda la economía.

Esto, combinado con cambios laborales y una mayor apertura comercial, generaría nuevos empleos y reactivaría sectores estancados.

La reforma tributaria no debe ser aislada: su éxito depende de un ecosistema que facilite el desarrollo económico integral.

4. Promoción de la competencia fiscal de lasprovincias y CABA

Devolver autonomía a las provincias es clave para fomentar un federalismo competitivo.

Los pactos fiscales que se han llevado adelante desde la década del 90 que imponen cargas uniformes no han logrado los objetivos buscados.

La competencia fiscal permitiría a cada jurisdicción diseñar políticas impositivas diferenciadas para atraer inversiones.

Esto incentivaría la eficiencia y la innovación a nivel regional, beneficiando al país en su conjunto.

El contexto político y la oportunidad actual

El gobierno nacional ha anunciado que presentará su propuesta de reforma tributaria a finales de este año, coincidiendo con la nueva composición de las Cámaras de Diputados y Senadores tras las elecciones de medio término.

Por su parte, hasta el momento, la oposición no ha formulado alternativas concretas.

Las elecciones nacionales, a solo tres semanas de distancia, representan un momento ideal para abrir un debate profundo sobre estas propuestas.

Es fundamental que los diferentes partidos políticos y alianzas expongan sus visiones, permitiendo a los ciudadanos evaluar opciones y decidir con su voto.

Reformas complementarias indispensables

Una reforma tributaria no puede avanzar en solitario.

Debe estar acompañada por otras transformaciones estructurales para maximizar su impacto.

Entre las más relevantes se destacan:

- Reforma Laboral: Flexibilizar el mercado de trabajo para reducir costos laborales, eliminar rigideces y promover el empleo formal. Incluye modificaciones en leyes de contratos, indemnizaciones y litigios.

- Reforma Previsional: Reformar el sistema jubilatorio para garantizar su sostenibilidad, incorporando elementos como la capitalización individual o ajustes en la edad de retiro y contribuciones. Esto ayudaría a equilibrar las finanzas públicas.

- Mayor Apertura Comercial: Reducir aranceles, eliminar barreras no arancelarias y avanzar en acuerdos de libre comercio para integrar a Argentina al mundo, potenciando la competitividad externa.

- Desburocratización y Simplificación: Facilitar el desarrollo de negocios e inversiones mediante la eliminación de trámites innecesarios, haciendo el entorno regulatorio más amigable y eficiente.

En resumen, Argentina tiene la oportunidad de transformar su sistema tributario en un motor de crecimiento.

Para lograrlo, se requiere un debate abierto, propuestas concretas de todos los actores políticos y un enfoque integral que incluya reformas complementarias.

Solo así podremos avanzar hacia un país más próspero y equitativo.

Es el momento de actuar.

* Director de la Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador