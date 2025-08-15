Provincias y municipios: las diferencias en la presión tributaria en Argentina

El informe de la UADE volvió a poner en debate la carga impositiva que enfrentan empresas y ciudadanos en la Argentina. Según explicó a Canal E el tributarista Guillermo Poch, la autonomía fiscal de provincias y municipios genera una fuerte disparidad entre regiones.

Mientras algunas jurisdicciones resultan más onerosas —como La Pampa, Chubut, Neuquén y Chaco—, otras ofrecen condiciones más económicas, entre ellas Formosa, Corrientes y Santa Cruz.

Competencia fiscal y atracción de inversiones

Poch señaló que el Gobierno busca promover un esquema de competencia entre provincias, en el que aquellas con menor presión tributaria puedan atraer empresas que se trasladen desde jurisdicciones más costosas. A nivel municipal la diferencia también es notoria: Lanús, por ejemplo, alcanza tasas de servicio del 6,3%, mientras que en Berazategui apenas llegan al 0,5%.

Impacto en la recaudación y la economía local

Este sistema puede derivar en un “desajuste” entre provincias: mientras unas fortalecen su recaudación gracias a la radicación de empresas, otras quedan en desventaja. Sin embargo, para el especialista, esta competencia puede ser saludable si logra estimular la generación de riqueza y empleo.

Recursos naturales y fiscales

Las provincias con actividades extractivas, como la minería o la explotación de hidrocarburos, cuentan con regalías que les permiten un mayor margen de recaudación. En cambio, otras deben depender casi exclusivamente de impuestos locales y coparticipación. Según Poch, cada jurisdicción debe encontrar el equilibrio entre sus recursos naturales, humanos y su esquema tributario.

Reforma tributaria pendiente

Consultado sobre los anuncios de reforma impositiva del Gobierno, el tributarista aclaró que aún no se implementaron cambios de fondo. El régimen simplificado de Ganancias y la reforma penal tributaria, que busca elevar los mínimos de punibilidad, todavía esperan su sanción definitiva. “Estamos en un período de expectativas, pero nada concreto hasta ahora”, remarcó.

Coparticipación y cumplimiento fiscal

El especialista recordó que Ganancias es un impuesto coparticipable: si aumenta la recaudación, las provincias reciben mayores fondos. Una simplificación en la presentación de declaraciones juradas podría incentivar a más contribuyentes a cumplir, elevando la recaudación de forma indirecta.