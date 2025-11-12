Tras la reunión con el estratega republicano Barry Bennett, organizada por el asesor presidencial Santiago Caputo, el diputado Miguel Ángel Pichetto habló sobre el encuentro y aseguró que el consultor estadounidense le indicó a los parlamentarios que la administración republicana intervendría el mercado argentino.

"No hay nada destacable para mencionar, no dijo la gran cosa. Él no dijo que la oposición acompañe al Gobierno, sino que Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina e iban a intervenir y comprar pesos en el mercado. Tenía información privilegiada desde el punto de vista económico", señaló en diálogo con Cenital.

El lobista republicano Barry Bennett se reunió con Santiago Caputo y luego adelantó las reformas que Estados Unidos espera de Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El excandidato a vicepresidente sostuvo que Bennett no solicitó acompañar al gobierno de Javier Milei y que, por otro lado, "afirmó que iba a haber intervención y hoy mismo hay bancos americanos que están comprando bonos y pesos". "Después nos preguntó cuál era el marco político. Pero nada relevante", agregó.

De la reunión, que tuvo lugar algunas semanas atrás durante las elecciones legislativas nacionales, también participaron Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. Dicha reunión se asoció a un intento de la gestión estadounidense para que los bloques opositores dialoguistas acompañen al gobierno libertario en las urnas, de lo contrario, Trump no sería "tan generoso" con el país.

El consultor norteamericano es una de las figuras principales en el diálogo y vínculo entre el gobierno argentino y el estadounidense. Este mismo se reunió a fines de septiembre con Milei antes de que el Gobierno sacrificara reservas y anunciara que vendería "hasta el último dólar" para sostener el esquema de bandas establecido.

Barry Bennett y Santiago Caputo

El legislador también se pronunció sobre el diálogo entre el Gobierno y los bloques opositores en ambas cámaras y señaló que se podría implementar una reforma constitucional con el objetivo de alcanzar un "consenso político mucho más amplio".

"Lo que ocurre es que requerís de un consenso político mucho más amplio. La reforma de 1994 tuvo una declaración de necesidad con dos tercios en cada cámara y luego hubo un consenso social en el marco de una época, donde la socialdemocracia impregnaba las ideas de la política", agregó.

En una crítica a la gestión, reprochó que desde la administración libertaria faltan explicaciones en las cámaras sobre las medidas que se toman y que los funcionarios deberían estar abiertos a responder preguntas de los congresistas. En particular, apuntó contra la figura del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, con una frase algo fuerte.

Avanza el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: "Está prácticamente cerrado"

"Él cree que ahí hay 'negros de mierda' que no sirven para nada. Él no ha ido y el único deber que tiene con las cámaras es ir a presentar el Presupuesto. No te explican nada. Y nadie pregunta, les encanta hacer revisionismo del pasado", señaló sobre el titular de la cartera de Economía, criticándolo por no ir al Congreso.

El legislador también habló sobre la figura del asesor presidencial, Santiago Caputo, puntualmente a la imagen donde aparece un libro del exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, con una daga clavada y cerró: "No está mal, a ese libro había que clavarle dos cuchillos, no uno. Es un ejemplar culposo. La política no es para psicoanálisis ni para hacer alegatos de la culpa, ese es un problema judeocristiano".

AS/ff