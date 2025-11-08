Cómo es la agenda de Milei este sábado en Bolivia

Tras reunirse el viernes 7 de noviembre en la ciudad de Nueva York con importantes empresarios de grandes compañías en el Council of the Americas, a quienes invitó a invertir en la Argentina, el presidente Javier Milei y su comitiva partieron a las 19 horas en un vuelo especial hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará la mañana del sábado para cumplir una apretada agenda.

El MAS expulsó a Luis Arce pocas horas después de que entregara la presidencia de Bolivia

El siguiente será el cronograma que cumplirá el líder de La Libertad Avanza en el vecino país:

- 9:30 horas: vuelo especial con destino a la ciudad de El Alto, donde llegaría a las 10:20 horas.

- 11:00 horas: participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Luego, saludará al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Rodrigo Paz Pereira

- 13:00 horas: asistirá a la tradicional ceremonia de entrega del Bastón de mando.

- 14:00 horas: partida del vuelo especial que traerá a Milei y su comitiva al país.

- 17:35 horas: el presidente Javier Milei estará de regreso en la Ciudad de Buenos Aires.

Santiago Caputo y Barry Bennett

Milei irá a Corrientes al Congreso de Economía del Club de la Libertad

El presidente visitará la provincia de Corrientes el jueves 13 de noviembre para participar de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad, acompañado por el diputado Lisandro Almirón. En este evento, cuyo lema es “Los desafíos del crecimiento económico”, participarán académicos, empresarios y funcionarios, en una jornada que arrancará a las 8:30 y terminará a las 20 horas, e incluirá una disertación de Milei.

En su cuenta de X, los organizadores confirmaron la noticia: “Nos honra anunciar que el Presidente Javier Milei será el orador principal del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Para debatir “Los desafíos del crecimiento económico” en Argentina.

