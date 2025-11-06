jueves 06 de noviembre de 2025
POLITICA
Gira internacional

Javier Milei en el America Business Forum: "Hicimos todo lo que nos decían que no había que hacer y tuvimos un gran triunfo"

Los organizadores inviertieron 15 millones de dólares, con el respaldo del fondo soberano de Arabia Saudita, para realizar el evento por segundo día en el Kaseya Center de Miami. Además, asisten Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y el campeón mundial de fútbol, Lionel Messi.

Milei
Alejandro Gomel: “Esta madrugada, hora argentina, llegó ya el presidente Javier Milei a Miami, allí junto al canciller” | Cedoc Perfil

La gira internacional del presidente Javier Milei llegó hoy a Estados Unidos y lo trae al America Business Forum (ABF), un encuentro de alto perfil que reúne a referentes de la política, las finanzas y el deporte, que se realiza por segundo día en el Kaseya Center, sede de los partidos de los Miami Heat. Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, arribó durante la madrugada luego de una imprevista parada de dos horas en Lima, Perú, antes de retomar su vuelo hacia Miami a las 21.35.

Apenas pasadas las 18 horas, tomó la palabra en lo que él define como “el foro global de negocios más grande del continente americano" y, a diferencia de la mayoría de los oradores, ofrecerá un discurso directo al público durante 45 minutos, sin la mediación de una entrevista. Diferente al formato habitual, este esquema, aplicado también ayer a Donald Trump, marca una excepción en el evento, donde el conductor de Fox News Bret Baier suele entrevistar a participantes.

Después, a las 19.15 partirá en un vuelo especial hacia Palm Beach, donde llegará 20 minutos después. Su agenda continuará a las 22.30 con su intervención en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en pleno desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota