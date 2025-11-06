Javier Milei en el America Business Forum: "Hicimos todo lo que nos decían que no había que hacer y tuvimos un gran triunfo"

La gira internacional del presidente Javier Milei llegó hoy a Estados Unidos y lo trae al America Business Forum (ABF), un encuentro de alto perfil que reúne a referentes de la política, las finanzas y el deporte, que se realiza por segundo día en el Kaseya Center, sede de los partidos de los Miami Heat. Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, arribó durante la madrugada luego de una imprevista parada de dos horas en Lima, Perú, antes de retomar su vuelo hacia Miami a las 21.35.

Apenas pasadas las 18 horas, tomó la palabra en lo que él define como “el foro global de negocios más grande del continente americano" y, a diferencia de la mayoría de los oradores, ofrecerá un discurso directo al público durante 45 minutos, sin la mediación de una entrevista. Diferente al formato habitual, este esquema, aplicado también ayer a Donald Trump, marca una excepción en el evento, donde el conductor de Fox News Bret Baier suele entrevistar a participantes.

Después, a las 19.15 partirá en un vuelo especial hacia Palm Beach, donde llegará 20 minutos después. Su agenda continuará a las 22.30 con su intervención en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Noticia en pleno desarrollo...