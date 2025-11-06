Javier Milei ya se encuentra en Miami para participar del American Business Forum y buscará la foto con Lionel Messi

El periodista acreditado en Casa Rosada, Alejandro Gomel, en contacto con Canal E, detalló el itinerario presidencial de Javier Milei y los aspectos más curiosos del viaje a Miami para formar parte del American Business Forum.

“Esta madrugada, hora argentina, llegó ya el presidente Javier Milei a Miami, allí junto al canciller”, señaló Alejandro Gomel, quien destacó que se trata del “debut del canciller en funciones de manera internacional”. Además, comentó que en todos los viajes del mandatario “está su hermana Karina Milei, también en la comitiva oficial”.

Javier Milei dará su discurso en la tarde del evento

El evento contará con figuras destacadas del mundo político y empresarial. “Esta tarde va a ser el discurso de Milei, alrededor de las seis de la tarde, hora argentina”, precisó. Entre los oradores del foro se encuentran Rafael Nadal, Jeff Bezos y Lionel Messi, quien participó en la jornada previa. “Bezos, el titular de Amazon, va a ser quien haga el cierre de este foro de liderazgos”, indicó.

Sobre la participación de Lionel Messi, Gomel planteó: “Messi siempre se ha cuidado mucho en cuanto a sus posiciones políticas”. Sobre la misma línea, recordó que el jugador del Inter Miami “ha evitado las fotos con los presidentes argentinos”. Además, agregó que, tras su retiro del fútbol, “parece encaminarse al mundo de los negocios, más cerca del mundo de los empresarios”.

Este viaje a Estados Unidos no contará con encuentro entre Javier Milei y Donald Trump

El foro también contó con la presencia de Donald Trump, quien, según desarrolló, centró su discurso en la política interna norteamericana. “Está muy metido en la política norteamericana, en lo que fue su derrota en Nueva York, ahí es donde estuvo enfocado”. Por esa razón, “no va a haber encuentro con Milei, porque Trump habló ayer y el presidente lo hará hoy”.

Respecto a la agenda presidencial, el periodista detalló: “Va a hacer algunos kilómetros nada más a Palm Beach, donde va a hacer el cierre otra vez de la CEPAL, un congreso donde casi siempre está Milei, tratado ahí como un verdadero rockstar”. Luego, Milei “va a viajar a Nueva York para participar de la reunión del Consejo de las Américas y visitar la tumba del rabino de Lubavitch”.

A su vez, adelantó que tras su paso por Nueva York, Javier Milei no regresará inmediatamente al país. “Después no viene para la Argentina, va a estar en Bolivia, va a estar en la asunción del presidente de Bolivia, con esta idea de empezar a ser una especie de líder regional de derecha”.