En medio de acusaciones de corrupción, el MAS expulsó a Luis Arce pocas horas después de que entregara la presidencia de Bolivia

Apenas 48 horas después de dejar el Gobierno y entregarle el mando a Rodrigo Paz Pereira, su sucesor en el cargo, Luis Arce fue expulsado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido con el que ganó las elecciones de Bolivia en 2020.

Grover García, titular del MAS, habló con los periodistas y explicó que la cúpula partidaria acusó al ahora expresidente de llevar al país a una crisis económica y haber, supuestamente, participado de actos de corrupción. “Hoy emitimos una resolución en la cual se expresa claramente la expulsión del señor Luis Arce Catacora de ser militante del instrumento político MAS-IPSP”, expresó.

El dirigente justificó la medida disciplinaria afirmando que el entonces presidente no escuchó las reiteradas propuestas que le hicieron para disminuir la crisis económica y que existió un “perjuicio total” para la población, lo que finalmente se reflejó en la “pobre” performance que logró el MAS en los últimos comicios. García también hizo referencia un supuesto desvío de recursos del partido que no se habría regularizado, y adelantó que, desde su espacio político, solicitarán al Ministerio Público que investigue las denuncias al respecto.

Aunque no dio nombres específicos, dejó entender que gran parte de la responsabilidad por estos hechos fue culpa de lo ministros de Arce, a quienes desde el MAS acusan de no haber podido estabilizar la economía ni los precios básicos.

La expulsión de Arce fue decidida luego de la actuación electoral más desastrosa en la historia del Movimiento al Socialismo, que solo consiguió el 3,17% en la primera vuelta y dos diputados, en unas votaciones donde el partido llegó dividido y sin Evo Morales, su emblemático líder, quien nunca había perdido unos comicios nacionales.

Al día siguiente de triunfar en los comicios, Rodrigo Paz Pereira remarcó, según el portal del diario La Razón, de Bolivia: “Ayer fue el día del voto, hoy es un día de trabajo. Desde temprano, junto a nuestro equipo, hemos empezado a generar esta transición. Sólo se tiene tres semanas, 20 días, para poder llevar a cabo hasta el día 8 de noviembre”.

Y agregó: “Por ello, hablé con el presidente (Luis) Arce y hemos coordinado de que tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Exteriores serán los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos. Debemos retomar la institucionalidad perdida y la Asamblea tiene un rol fundamental”.

Por otra parte, Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, negó cualquier posibilidad de fraude: “El proceso (electoral) se desarrolló con total transparencia y garantías. La palabra ‘fraude’ debería desterrarse de Bolivia, porque no hay posibilidad alguna de manipulaciones”.

