Ya hay crisis política en Bolivia: el vice se quejó que el Presidente electo Rodrigo Paz no le atiende el teléfono

A falta de dos semanas de asumir, Bolivia enfrenta una crisis política entre el presidente electo, Rodrigo Paz, y su vicepresidente, Edman Lara. El conflicto, similar a tensiones también vistas en Argentina, estalló cuando el compañero de fórmula denunció que el futuro jefe de Estado ni siquiera le atiende el teléfono.

Ambos asumirán el próximo sábado 8 de noviembre en reemplazo del presidente saliente, Luis Arce, y cortarán con más de dos décadas de hegemonía izquierdista en el país. Se impusieron a la dupla derechista Jorge Quiroga-Juan Pablos Velasco con un 54,96% frente a un 45,04%, en una histórica segunda vuelta presidencial llevada a cabo el pasado 19 de octubre.

En un video viralizado este lunes, el ex capitán de la policía Lara le recomendó a Paz que “no se emborrache de poder”. El vicepresidente electo señaló que no solo no le responde las llamadas, sino que se volvió aún “más difícil hablar con él”.

“Todo mundo se le está acercando y es medio complicado hasta hablar con él. Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz, ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando. Quiero pensar que está ocupado”, dijo.

Lara reclamó que algunos actores quieren “desconocerlo como autoridad electa” y pidió a Paz que frene esta situación. “Si hace eso está desconociendo la función del vicepresidente y está desconociendo a su compañero de equipo, a su compañero de fórmula que luchó junto con él y que se sacrificó junto con él para llegar donde hemos llegado pero para trabajar para ustedes”, afirmó.

Teniendo en cuenta, la cantidad de votantes que lo eligieron, el vicepresidente expresó: “El capitán Lara no va a defraudar a esa gente, el capitán Lara, quienes les habla y les digo mirándoles a los ojos, no va a permitir que ningún funcionario, que ningún ministro le robe esta patria. No va a permitir, no lo voy a permitir”.

Según Lara, algunas personas “cuando se sientan en la silla presidencial”, “se emborrachan” de poder, pero afirmó que él nunca se olvidará de dónde viene. “Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder, para que no lo encapsulen”, sostuvo.

Lo cierto es que los analistas coinciden en que desde que Paz sumó a Lara a la fórmula presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue un factor fundamental para su victoria en la primera vuelta del 17 de agosto. No obstante, a partir de la campaña electoral para la segunda vuelta, Lara emite declaraciones y promesas polémicas.

En su primer discurso tras la primera vuelta aseguró que no dudaría en denunciar a Paz si, siendo presidente, incurriría en actos deshonestos y advirtió que le retiraría su apoyo si pacta con políticos tradicionales. Esas actitudes mostraron un distanciamiento con su compañero de formula hasta después de los resultados de la segunda vuelta, cuando dieron una conferencia de prensa de manera conjunta.

