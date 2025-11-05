Bolivia: anulan la sentencia contra Jeanine Áñez y quedará en libertad este miércoles

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dispuso este miércoles la nulidad de la sentencia condenatoria contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, quien había sido condenada a diez años de prisión por "resoluciones contrarias a la Constitución" en el marco del denominado caso "Golpe II".

El presidente del tribunal, Romer Saucedo, presidente del TSJ, informó este miércoles sobre la decisión, que implica la orden de libertad inmediata de Áñez. “Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba, con base en algunos argumentos, como la retroactividad de la ley, toda vez que se modificó en su oportunidad el tipo penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, aseguró.

Elecciones en Bolivia: por qué perdió el candidato más parecido a Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Saucedo agregó que, al disponerse la nulidad de la sentencia, se dispone la "libertad inmediata” de la exmandataria. “Esto significa que el día de hoy ella tiene que recuperar su libertad”, enfatizó.

Los argumentos legales que permitieron la liberación de la exmandataria

Saucedo explicó que la nulidad de la sentencia de 10 años se basó en la retroactividad de la ley. Detalló que se modificó en su oportunidad el tipo penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La decisión agregó Saucedo, busca garantizar el debido proceso.

El proyecto de resolución fue elaborado a través del magistrado Carlos Ortega, y compartido con los demás magistrados. El proyecto se aprobó en sala plena, conforme al procedimiento de revisión extraordinaria de sentencia.

De la presidencia interina a la condena por golpe de Estado

Jeanine Áñez cumplía condena por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales y otros altos funcionarios en medio de una fuerte convulsión social y política por la denuncia de un supuesto fraude en las elecciones de octubre. Fue detenida de manera preventiva en marzo de 2021 por la causa conocida como "Golpe de Estado I", proceso que investiga actos de sedición, terrorismo y conspiración que terminaron con la caída de Morales.

Ya hay crisis política en Bolivia: el vice se quejó que el Presidente electo Rodrigo Paz no le atiende el teléfono

En 2022, Áñez fue condenada a diez años de prisión por la causa conocida en Bolivia como "Golpe de Estado II". La justicia consideró que desde su posición de senadora se había confabulado con las Fuerzas Armadas bolivianas para derrocar al gobierno de Evo Morales. Fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. A mediados de julio de 2023, la justicia de Bolivia ratificó la sentencia, y Áñez quedó recluida en el penal de Miraflores, en La Paz.

La investigación se centró en la supuesta violación del orden constitucional y legal durante la transición de mando. La denuncia que dio origen al caso "Golpe II" fue presentada por el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021.

El mensaje de Áñez en redes sociales: "No han logrado doblegarme, tengo la conciencia tranquila"

Áñez publicó este martes un largo mensaje en la red social X. "Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción", dijo. "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Aseguró que cree que lo que hizo fue "lo correcto", que fue "estigmatizada" y que su nombre fue ensuciado. "Cuando no hay poder detrás que te defienda se vuelve fácil señalarte, deformar los hechos y convertirte en el blanco de todos los juicios", argumentó. Desafió: "Puedo mirar a cualquiera a los ojos porque tengo la conciencia tranquila", y cerró: "Sigo eligiendo la verdad antes que el silencio".

El posteo llegó apenas unas horas antes que la decisión de la Justicia y cuatro días antes del cambio de gobierno en Bolivia. Este sábado 8 de noviembre, el presidente Luis Arce le entregará el poder a Rodrigo Paz Pereira, electo el 19 de octubre con el 54% de los votos, en lo que representa el fin de veinte años del Movimiento Al Socialismo al mando del país.

MB