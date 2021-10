Larreta defendió a Macri ante la causa por espionaje ilegal: "Es una burda operación política"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló el martes 26 de octubre sobre el llamado a indagatoria el expresidente Mauricio Macri por el presunto espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan y consideró que es una "burda operación política".

En declaraciones emitidas a Todo Noticias, Rodríguez Larreta se pronunció con respecto a la convocatoria que tendrá lugar en Dolores en apoyo a Macri y dijo: "Nosotros también vamos a apoyar a Mauricio Macri. No es más que una burda operación política".

Acto seguido, puso en duda su presencia en la ciudad donde el expresidente prestará testimonio: "No sé si ir o no a Dolores. No es importante. Hay datos de mayor relevancia, como que el nombre de Mauricio no estaba en el expediente hasta ser llamado".

"Tenemos mucha confianza entre nosotros", sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para luego darle la palabra al candidato a diputado nacional, Diego Santilli. "Tiene olor a política. El kirchnerismo nos acostumbró a éstas operaciones".

Y agregó: "Un juez convoca a un ex presidente que estaba fuera del país y no llegaba a presentarse". Cambiando el foco de la discusión, Rodríguez Larreta puso énfasis en el llamado de conciliación efectuado por el oficialismo luego de las elecciones legislativas.

Habiendo previamente manifestado que, a su propio juicio, "el oficialismo no mostró ninguna predisposición al diálogo", durante su entrevista televisiva más reciente aclaró que "son ellos los que se tienen que poner de acuerdo con ellos mismo antes de continuar".

Horacio Rodríguez Larreta: “Imagino dos años difíciles, salvo que el Gobierno cambie el rumbo”

Rodríguez Larreta sobre Cristina Kirchner: "No hablé con ella en mi vida"

Tras diferenciarse de la "crisis de poder" que sufre el gobierno de Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño profundizó con respecto a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. "No hablé con ella en mi vida", comenzó admitiendo.

"Me la crucé una sola vez en un aeropuerto y nos saludamos, nada más", detalló para luego centrarse en su vínculo con el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner: "Tuve una reunión en el Congreso el año pasado. Fue el único momento en el que hablamos".

Retomando la posibilidad de entablar diálogo con el oficialismo, aclaró: "Los primeros meses decíamos que había que coordinar esfuerzos con la Nación y la Provincia de Buenos Aires. En julio comenzaron las fricciones por la apertura educativa".

"En marzo cuando quisieron cerrar, no quisimos y nos denunciaron. Nos dijeron asesinos. Mostramos los datos y la evidencia de que la escuela no es un lugar de contagio mayor que otros. El tiempo nos dio la razón. Jamás nos llamaron a acordar en nada", concluyó.

JFG / ED