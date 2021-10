Horacio Rodríguez Larreta: “Imagino dos años difíciles, salvo que el Gobierno cambie el rumbo”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el rumbo económico que está llevando adelante el ejecutivo nacional luego de la derrota en las primarias de septiembre y volvió a mencionar la posibilidad de dialogar con el oficialismo para conformar un consenso. “Se necesita un acuerdo del 70%”, dijo Larreta, que además confirmó que no chatea con Alberto Fernández desde hace cuatro meses y con Sergio Massa, de quien es amigo, desde hace más de un mes. “El control de precios no existe, algunos productos van a aumentar”, volvió a cuestionar sobre la medida de la Secretaría de Comercio Interior.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN”, expresó su preocupación por que la inflación no baja y pidió una reacción con "más responsabilidad" del gobierno en referencia a los resultados de la última elección. Sin embargo, indicó que el control de precios decidido por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no va a funcionar y "nos vamos a tropezar con la misma piedra”. Por eso sostuvo que imagina “dos años difíciles, salvo que el Gobierno cambie el rumbo”.

En su participación en el Coloquio de IDEA, un encuentro donde se reúnen empresarios destacados del país, economistas y referentes de la política, Larreta había anticipado su idea de buscar consensos básicos y a largo plazo con el oficialismo, a pesar de que en recorridas como en San Isidro pidió frenar al kirchnerismo. “Hay que buscar un consenso y un acuerdo que nunca va a ser la unanimidad”, dijo sobre la disposición de su espacio político a dialogar con el Frente de Todos.

Referentes cambiemitas como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich o el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, ya habían manifestado su postura de no pautar con el armado panperonista. “La Mesa de Juntos por el Cambio conduce el espacio opositor, aunque hay distintas opiniones”, dijo el alcalde porteño sobre estas diatribas internas.

Por eso Larreta retomó lo que dijo en IDEA y manifestó que “se necesita un acuerdo del 70%” para que se solidifique el diálogo con el gobierno nacional. Consultado por su relación con algunos de los exponentes del frentetodismo, manifestó que desde hace cuatro meses no chatea con el mandatario nacional Alberto Fernández, hace más de un mes con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que no habla con el presidente del bloque peronista en la Cámara baja, Máximo Kirchner.

Además, criticó al oficialismo porque no ve "vocación de acordar” y torpedeó a la dupla presidencial de los Fernández porque “lo único que se escucha del Presidente y de la vice son agravios a la oposición”. “No hay ninguna voluntad de acuerdo por parte del Gobierno”, criticó.

Congelamiento de precios

Consultado por el rumbo económico del gobierno nacional, el Jefe de Gobierno dijo no saber "cuál es la política económica del gobierno” y afirmó que el oficialismo "hace gala de no tener un plan”.

Con la sustitución de Roberto Feletti en lugar de Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior, el flamante funcionario estableció retrotraer el precio de 1.432 productos al 1 de octubre para congelarlos hasta el 7 de enero. “El control de precios no existe, algunos productos van a aumentar”, lapidó Larreta.

“Para el gobierno siempre la culpa la tiene el otro”, dijo sobre declaraciones de la candidata a diputada del Frente de Todos en Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que está en marcha un "golpe blando" contra el gobierno por el tema precios. “En el debate Tolosa Paz solo cuestionaba a Santilli”, recordó sobre la presentación de los candidatos bonaerenses en televisión el pasado miércoles.

Mauricio Macri, Javier Milei y Jorge Macri

Consultado por el llamado a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri por el hundimiento del submarino ARA San Juan y la acusación de espionaje contra el empresario, Larreta se limitó a justificar que "va a declarar el jueves".

Luego fue indagado sobre las declaraciones del candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien confirmó que no se vacunó contra el Covid-19. “No está bien no vacunarse”, manifestó el alcalde porteño y expresó que "en la ciudad de Bs As el 70% de la población se vacunó con las dos dosis”.

Por otro lado, se le inquirió sobre un supuesto llamado al intendente de Vicente López, Jorge Macri, para sumarse a su gabinete. “A Jorge Macri lo valoro mucho, pero no hay ningún cambio pensado en el Gobierno de la ciudad”, respondió.

Inseguridad y conflicto con Resistencia Ancestral Mapuche en Río Negro

“No me pondría de acuerda nunca con los que defienden a Jones Huala y no a los rionegrinos”, definió Rodríguez Larreta sobre la situación que se vive en la zona de El Bolsón entre la RAM y el gobierno de Arabela Carreras.

Además, se refirió a un tema de larga data que los distintos ejecutivos no pueden resolver: la inseguridad. "La gente tiene miedo, no quiere salir a la calle”, diagnosticó el Jefe de Gobierno. También planteó que la violencia que se vive en Rosario se da porque el intendente local "no tiene injerencia sobre la inseguridad". “Rosario debería estudiar poder tener una policía propia”, expresó, y puso como ejemplo su gobernación en la Ciudad de Buenos Aires explicando que "desde que creamos la policía de la ciudad bajaron los delitos”.

Este fin de semana, Larreta realizó una recorrida por Virrey del Pino, en La Matanza, y allí fue repudiado por personas que se acercaron a cuestionarlo. “Dicen que no fue espontáneo, dicen que son punteros del intendente”, cargó contra Fernando Espinoza.

