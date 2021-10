Para Garavano es "jurídicamente imposible" que se ordene la detención de Macri

El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró este jueves que es "jurídicamente imposible" la detención del ex presidente Mauricio Macri por su participación en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de los submarinistas fallecidos por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017.

"Jurídicamente es imposible que el juez (subrogante de Dolores, Martín Bava) ordene la detención del ex presidente", dijo el ex funcionario en diálogo con Radio Colonia AM 550.

Sobre la causa, el letrado opinó que “tiene más ingredientes políticos que jurídicos, donde pareciera que el juez tiene una decisión ya tomada". "Este juez hasta ahora ha hecho cosas de las más diversas y en general desapegado a la ley, por lo cual puede hacer cualquier cosa", explicó.

Abogado de Macri tras suspenderse la audiencia: "El Juez Bava actúa con el calendario electoral"

Garavano también cuestionó el manejo público del expediente por parte del magistrado de Dolores: "Debe explicar por qué se ha empeñado en darle difusión a este proceso de esta manera", y que se trata de "una causa donde fue más lo mediático que lo real".

En ese sentido, el ex funcionario judicial fue más allá y consideró que se trata de un juez “incompetente”. “Estamos ante un juez incompetente en muchos aspectos, no sólo en lo territorial sino porque es un juez civil y comercial de Azul, que de un modo extraño se pone a apurar un proceso de estas características", dijo al referirse a los anteriores llamados a Macri a prestar declaración indagatoria.

Respecto de estas citaciones, manifestó que "sólo hubo una citación al ex Presidente: las otras fueron errores del juez".

"La primera vez Macri estaba afuera y nunca lo notificaron a ningún domicilio y después, en la segunda oportunidad, se dio la misma situación. Ésta es la primera oportunidad real de ir a declarar, con muy poco tiempo de convocatoria", explicó, y se quejó de que Bava "actuó con un apuro medio inusual, porque lo citó siempre de una semana para la otra".

ARA San Juan: Por qué se suspendió la indagatoria a Macri y cómo sigue la causa por espionaje

"Es un bochorno", dijo el abogado defensor de Mauricio Macri

El abogado defensor de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, calificó de "show mediático" la decisión del juez Martín Bava de suspender la primera indagatoria del expresidente ante el Juzgado Federal de Dolores en la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.

"Es un bochorno. La audiencia se suspendió por un error grosero conocido por el Juez", comenzó diciendo el doctor Lanusse en diálogo con la señal TN.

"Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, ya que el magistrado debe hacer un pedido especial a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Aún no hay fecha para una nueva indagatoria.