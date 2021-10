ARA San Juan: Macri declara en Dolores en la causa por espionaje: quiénes lo acompañan

Mauricio Macri se presenta al tercer llamado a indagatoria en Dolores por supuestas tareas de inteligencia realizadas contra familiares de las víctimas del ARA San Juan y, para demostrar apoyo, el PRO convocó a una movilización con la consigna “Basta de atropellos”.

Todavía no se sabe si el ex presidente va a contestar o no preguntas del juez y el fiscal federal Juan Pablo Curi, ya que puede presentar un escrito o directamente negarse a declarar. Su presencia en el juzgado genera mucha expectativa para los familiares de las víctimas que quieren escuchar su versión.

Familiares de tripulantes del ARA San Juan piden que no se haga la marcha en apoyo a Macri "por respeto"



El juez Bava, tras cumplir con el acto de indagatoria, cuenta con diez días para resolver si lo procesa o no. Según la acusación, las tareas de espionaje que incluyeron el armado de fichas de familiares, de seguimientos y supuestas intervenciones telefónicas ilegales comenzó cinco días después de la desaparición de la nave, en noviembre de 2017 y tras una reunión que algunos de ellos mantuvieron con el entonces presidente. Según la justicia, Mauricio Macri estaba al tanto de las tareas de espionaje debido a que recibía los informes de inteligencia.

Por su parte, el PRO realizará hoy una marcha en Dolores para respaldar al ex presidente. Este espacio político habría contratado micros para movilizar militantes, en sintonía con lo que había hecho el kirchnerismo cuando tuvo que declarar Cristina Kirchner en Comodoro PY.

Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. pic.twitter.com/XzOngFQqBE — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 27, 2021

Bajo la consigna "Basta de atropellos", llaman a apoyar a su jefe político a quien consideran víctima de una supuesta "persecución judicial". El intendente de Dolores, Luis María Camilo Etchevarren, es uno de los organizadores del evento público junto con el ex secretario de Medios Públicos y mano derecha de Macri, Hernán Lombardi.

Entre los dirigentes políticos que estarán presentes se encuentran la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo; los senadores Humberto Schiavoni y Alfredo de Angeli; los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Martín Yeza (Pinamar).

También confirmaron su presencia los ex ministros de Cambiemos Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Luis María Echevehere, Gustavo Santos y Fernando De Andreis, la ex embajadora de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol y la ex titular de ENACOM Silvana Giudici.

Reitero mi apoyo a @mauriciomacri y expreso mi honda preocupación por la actuación de un juez que se está prestando a satisfacer los deseos del kirchnerismo. pic.twitter.com/Jt9ZjmEEw2 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 27, 2021

Desde la UCR no hicieron un llamado a la convocatoria, pero irán a Dolores el jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y el ex ministro de Defensa Julio Martínez; mientras que por la Coalición Cívica irá como representante el diputado nacional Javier Campos.

#MauricioYoTeBanco

Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal y Diego Santilli avisaron que no podrán concurrir debido a compromisos de agenda de campaña, pero mostraron su apoyo a través de las redes sociales bajo el hashtag #MauricioYoTeBanco.

"Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan", escribió Rodríguez Larreta. "Conozco a @mauriciomacri y puedo afirmar que es una persona de palabra que cree en las instituciones y la transparencia", tuiteó Vidal.

Más allá de que va a quedar demostrado que no espió ni mandó a espiar a nadie, es importante que no nos dejemos subestimar: este es un nuevo golpe bajo de quienes juegan sucio en medio de una campaña electoral. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 27, 2021

"Reitero mi apoyo a @mauriciomacri y expreso mi honda preocupación por la actuación de un juez que se está prestando a satisfacer los deseos del kirchnerismo", sumó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri.