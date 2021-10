Horacio Rodríguez Larreta: "Tenemos que ir sobre los monopolios, no ayudan a bajar la inflación"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a referirse a la inflación y manifestó la necesidad a avanzar sobre los monopolios para mejorar la competencia en el mercado. “Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia", expresó. También criticó al gobierno nacional por no mostrar un plan económico y develó que no ve expectativa de consenso con el oficialismo.

En diálogo con De Acá en Más por Urbana Play, el alcalde porteño fue consultado sobre cómo bajar la inflación y mencionó lo que desde su mirada son los problemas de fondo que deben resolverse. “Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular”, expresó.

También manifestó el problema de la emisión monetaria que lleva adelante el gobierno nacional como uno de los elementos que presiona sobre los precios y volvió a cuestionar al ejecutivo por "hacer gala de no tener un plan". “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”, detalló.

