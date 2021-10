Hernán Lombardi: “El juez Bava se rige por el calendario electoral y no con el judicial”

El ex presidente Mauricio Macri se presentó en Dolores ante el juez Martín Bava por la causa de presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. No obstante, el ex mandatario no pudo declarar porque no estaba relevado de secreto.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien habló sobre el llamado a indagatoria del ex presidente Mauricio Macri.

“Hace semanas decimos que el juez está actuando de manera errática y poco arbitraria en contra del presidente Mauricio Macri”, dijo Lombardi, quien luego completó: “Macri estaba fuera del país cuando el juez decidió prohibirle la salida del país y tampoco sabía donde notificarlo”. En esa misma línea, el entrevistado dijo que el juez violó el derecho a la legítima defensa.

Premios Konex: los protagonistas hablaron con RePerfilAr

“Una gran cantidad de gente fue a apoyar al presidente en Dolores bajo la consigna ‘Basta de atropellos’”, disparó el político. “El juez se rige con el calendario electoral y no con el judicial”, completó el entrevistado.

Finalmente, Lombardi dijo que se sabía que el ex presidente no podía declarar porque cometía un crimen y que el juez nunca hizo los trámites correspondientes.