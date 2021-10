María Eugenia Vidal: "Mi rol va a ser frenar los disparates del kirchnerismo"

—¿Cómo analizás el rol de CFK hoy en el Frente de Todos?

—Se está discutiendo un modo de gobernar en la Argentina. No solo la visión de país: cómo sos como persona. Es una discusión sobre valores: cuando discutís si los chicos tienen que estar o no en la escuela o si los presos tienen que estar libres. No solo son visiones de modelos económicos o causas de corrupción. Lo que pasó en este último año y medio fue más profundo: se metieron con nuestras libertades, con nuestros hijos, encerrándolos. El “basta” del 12 de septiembre y esta elección tienen ver con valores, por eso no se arregla con platita. Subestiman a la gente.

—¿Creés que el oficialismo está persiguiendo a Macri con la causa de espionaje?

—Sí, una citación de un juez sabiendo que está en el exterior y escudándose en que no sabe dónde vive casi me parece ridículo e indefendible. El kirchnerismo es de manual: de Olivera a De Narváez, cada vez que siente que va a perder saca una causa judicial. No es nuevo.

—¿No es polémico ir por la presidencia de Diputados?

—Primero, el reglamento de la Cámara es claro: dice que el espacio que tiene la primera minoría tiene la presidencia de la Cámara. Después hay una decisión de JxC. Mi posición fue en ese sentido pero no lo voy a decidir yo sino un conjunto de dirigentes.

—¿No abriste un debate que permitió que el kirchnerismo acusara a JxC de violentar las instituciones?

—No creo que nada de lo que dije viole lo institucional ni la normativa vigente. Y cada uno tiene libertad de opinión.

—¿Qué rol vas a tener en el Congreso?

—Voy a trabajar en los temas de la campaña: educación, trabajo y frenar los privilegios de la política. Mi rol en el Congreso va a ser frenar los disparates del kirchnerismo.

—¿Qué opinás del crecimiento de Milei?

—Es una expresión más de la democracia pero la gente tiene que saber que esta no se trata de una elección solo de la Ciudad: se elige el Congreso de los próximos cuatro años y la manera de vivir de los argentinos los próximos veinte años. Para eso se necesita una coalición nacional capaz de frenar al kirchnerismo. A los gritos y en soledad en el Congreso nadie puede parar al kirchnerismo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no pensar en nuestros adversarios. JxC tiene 14 años de gestión, no solo pudo gestionar la pandemia de una manera opuesta a la del gobierno nacional sino que también puede representar a distintos sectores de la sociedad. Lousteau, Tetaz, López Murphy, fueron muy críticos de nuestro espacio y hoy forman parte de JxC sin dejar de ser ellos.

—¿Qué rol va a tener López Murphy en la campaña?

—Importante: estoy muy orgullosa de que integre la lista. Y también Sandra Pitta. Hay un dilema en esta elección: o entra ella o entra Carlos Heller, y la gente lo tiene que saber. Quiero que Sandra Pitta esté en el Congreso. Pero se trata de construir una mayoría en todo el país de 120 diputados que quiebre el quórum del oficialismo en Diputados y en el Senado, y que ponga un límite al kirchnerismo, que es lo que la gente está pidiendo. Hay una salida: con el “basta” no alcanza, tenemos que empezar a recuperar lo que perdimos, leyes que recuperen el trabajo, la educación

pública, que terminen con los privilegios. Ojalá se construya una mayoría que frene la locura y construya un camino de salida.

—¿Hubo ruido en la campaña y se cambió a un esquema más horizontal con la incorporación de consultores?

—Fernando Straface es el jefe de campaña y el equipo se agrandó y se fortaleció. Y es parte del proceso de JxC de sumar otras voces, lo que muestra que aprendimos. Es muy importante que todos los que no fueron a votar en las PASO vayan a votar en noviembre, que es la elección que define.

—¿Por qué se sumó Marcos Peña a la campaña?

—Lo convocamos con Horacio porque sabe de campañas, estuvo en todas en las que el PRO fue parte, y además tiene mucho que aportar y aprendizajes hechos que hay que aprovechar y escuchar. Siendo asesor externo nos puede sumar.

—¿Larreta fue uno de los grandes ganadores de las PASO sin ser candidato?

—Hubo mucha discusión sobre la decisión de que Diego fuera a Provincia y yo a Capital, y la gente contestó con los votos. Así como sentí que la pelea era en la Provincia, ahora la siento en la Ciudad. Los resultados me dieron la razón: si se repiten la PASO en la Provincia, vamos a sacar más diputados que los que tenían que renovar (de 2017), en cambio en la Ciudad nos faltan dos, lo que demuestra que la pelea había que darla acá.