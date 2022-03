José Luis Espert: “Mi vocación es armar algo que destrone al Kirchnerismo"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, el diputado nacional apuntó directo a la carga que representan los impuestos para los argentinos, tanto trabajadores como empresarios. También planteó la necesidad de una profunda reforma laboral y la necesidad de superar el “antigorilismo” para poder llevar a cabo un cambio profundo en la Argentina.

F: Una pregunta de estrategia macro política, ¿se está corriendo la sociedad argentina en su conjunto hacia la derecha?

E: Si uno utiliza las categorías habituales en el mundo acá y a lo largo del tiempo yo creo que ya son un poquito viejas. Yo daría como respuesta inicial que sí. Más que nada hay un deterioro de Argentina, la caída abismal que hemos tenido. Cuando vos ves los indicadores de pobreza, indigencia, marginalidad, repitencia escolar, abandono, las empresas que se van del país, los chicos calificados que pueden irse del país, hay una salida importante. Yo creo que es más sentido común que derecha.

"José Luis Espert destrozó el acuerdo con el FMI: 'Es un programa que revienta a la gente'"

Estamos tan abajo del agua ya, que seguir el camino que nosotros estamos diciendo, es más sentido común que derecha. Te lo pongo con un ejemplo muy concreto: si tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, el 40% de la fuerza laboral totalmente precarizada, sin ningún derecho a jubilación, a obra social, aguinaldo, vacaciónes, ningún empresario en su sano juicio va a tomar gente hoy, porque sabe que con estas leyes laborales, más que meter una persona a trabajar, mete una bomba atómica, porque si algún día se lo quiere sacar de encima lo fusilan directamente con los juicios. Es sentido común, tenés que cambiar las leyes laborales. La gente no da más de pagar impuestos. Entonces, alguna vez el ajuste lo va a tener que hacer el gasto del estado.

F: Te entiendo, incluso en la apelación al sentido común, en líneas generales en todas parte del mundo, está asociada más a la derecha y la izquierda, a la idea casualmente de buscar, interpelar al sentido común en la búsqueda creativa de nuevas alternativas , de las cuales la mayoría generalmente no funciona pero cada tanto la moneda le encuentra una vuelta. Pero volviendo a ese punto, si uno mira el discurso de Macri del 2015, y el discurso de Macri de hoy, hay un Macri que se ha corrido a la derecha porque interpreta que es en donde está la sociedad. Osea, el temor podríamos decir, es de los votos tuyos, los votos de Miley y de que haya una sociedad que se sienta hoy representada por un discurso, más allá de las categorías antiguas, podríamos denominarlo en un sentido amplio de derecha, pero del sentido común, pero distinto a aquel discurso de Macri de 2015 que podríamos decir era en algún sentido más socialdemócrata aunque quizás la palabra le quede grande.

E: Sí, coincido. Aquellos políticos que son profesionales, o sea, los que se dedican a vivir de la política y con esto no estoy siendo peyorativo, tienen la particularidad que es que van amoldando su discurso a las circunstancias para poder justamente vivir de la política. Eso está en el límite, si exageras mucho sos un saltimbanqui garrochero. Pero sin duda un político profesional como Macri, que tiene aspiraciones de poder, vaya a saber cuáles son exactamente, pero sin duda es un factor de poder, empieza a girar un poco su discurso para este lado.

En mi caso la política en sí no me interesa, sino que me interesa como un medio para lograr un fin que para mí es superior, que es evitar que Argentina termine siendo una gigantesca villa miseria.

F: Ahora, volviendo al punto, ¿vos creés que el año próximo que la fuerza que vos representas, que también representa a Miley debería buscar algún tipo de acuerdo con Juntos por el Cambio para armar una coalición que haga más competitiva una alianza que le compita al actual oficialismo nacional, o creés que tienen que mantenerse separados?

E: Mi vocación por armar algo que destrone al Kirchnerismo ya la manifesté públicamente. Hoy se arrepiente Cambiemos de eso. Pero el año pasado en la legislativa yo propuse una mega PASO opositora para derrotar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Me pareció crítico que el principal distrito del país sufriera una derrota pero más categórica.

"José Luis Espert: 'Alberto disimula muy mal que no es un títere'"

F: Incluso si no recuerdo mal tuviste un entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta también.

E: Y si nos ponemos de acuerdo con los cambios que hay que hacer en el país que son profundos, no son cualquier cosa, mi vocación es que hay que derrotar al Kirchnerismo. Pero yo no voy hacer alianzas anti-K sin ningún sustento o una alianza antikirchnerista como fue Cambiamos en 2015. Me interesa cambiar el país. Eso es muy diferente a querer derrotar al kirchnerismo. Derrotar al kirchnerismo lo podés derrotar, como en el 2015. Es más, la gente está media harta del kirchnerismo. Pero una cosa es que no vuelvan más, que no vuelvan más requiere de una Argentina diferente.

Si nos ponemos de acuerdo en que hay que hacer estas reformas, que yo te las nombro así y parecen tibias, pero son reformas profundisimas porque vos tenés que tirar a la basura la sustitución de importaciones, tirar a la basura muchas vacas sagradas como el estado presente, o la visión vieja de la justicia social a través de un sindicalista mafioso.

"Cumbre de liberales de JxC con un invitado de Espert"

F: En una alianza en la que está el radicalismo, ¿es posible eso?

Es difícil, es más, el Radicalismo fue el que bochó, junto con la Coalición Cívica, la posibilidad de la mega PASO opositora el año pasado. No era una interna de Juntos por el Cambio la que yo sugerí, sino, que toda la oposición, Stolbizer, Randazzo, Cambiemos, fueramos a una interna para que surgiera un candidato bien fuerte opuesto a Kicillof. Con el Radicalismo y la Coalición Cívica Reformas promercado es complicado introducir,. Si no hay chance de eso, a mí no me interesa ninguna coalición. El antiperonismo no me va a mi. A mi me va, hoy particularmente, con este nivel de deterioro que tiene Argentina, una alianza opositora al Kirchnerismo, pero para que el Kirchnerismo no vuelva más. El kirchnerismo va a volver si solamente te ponés como gorila.