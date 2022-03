José Luis Espert: "Alberto disimula muy mal que no es un títere"

José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, se refirió a la interna que vive el Frente de Todos y cuestionó la autoridad del presidente, Alberto Fernández, a quien calificó de "títere" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También le respondió a la vocera Gabriela Cerruti por sus dichos sobre el aumento de precios.

"Yo escucho a todos, pero el presidente soy yo. Eso hay que entenderlo, así funciona la república de la Argentina", aclaró Alberto Fernández este martes en el momento más caliente de la interna oficialista. La incomunicación con Cristina Kirchner y las declaraciones cruzadas en público fueron parte de las críticas que José Luis Espert hizo al dúo presidencial, con mayor énfasis en la autoridad de Alberto Fernández.

"Alberto disimula muy mal que no es un títere. No hay nadie serio que puertas abiertas no piense que es un títere. Pero yo lo digo puertas afuera", dijo el congresista liberal este martes en diálogo con Mesa Chica (LN+).

La presidenta del Senado, sin embargo, no quedó afuera de los cuestionamientos. "Cristina es responsable de lo que está pasando, junto al impresentable del Presidente", lapidó, remarcando que fue la ex presidenta quien "creó y eligió a Alberto".

"No se puede hacer la desentendida, que no se haga la caradura. Que se deje de victimizar", dijo el liberal sobre las críticas del kirchnerismo a las decisiones del Gobierno Nacional.

Qué dijo José Luis Espert sobre Gabriela Cerruti

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tampoco dejó pasar los dichos de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien se refirió a la inflación del primer bimestre y calificó como "criminal" el aumento desbocado de los precios.

"Es la vocera de un Gobierno cuya cuarentena cavernícola mató a miles de argentinos. En su momento, fue el cuarto país en cantidad de muertes del mundo por coronavirus, mientras ellos hacían el vacunatorio vip, mientras privilegiaban la relación con China y Rusia, en lugar de ir de cabeza a buscar la vacuna Pfizer", enumeró.

Gabriela Cerruti, vocera presidencial.

Luego, el economista calificó al gobierno de "criminales" y "asesinos", y agregó que "proyectan eso en quienes suben los precios". "Yo le digo a Cerruti que voy a tratar de cobrar lo que vendo de servicios de consultoría económica lo más caro que pueda, que me venga a buscar entonces. ¿Qué es esto de no poder cobrar lo que se te antoja?", desafió.

Sobre el final y a tono con la discusión inflacionaria doméstica, Espert lanzó un duro pronóstico al decir que en el 2022 "la inflación de este año puede ser de 100%".

