A pesar de la crisis interna, el presidente Alberto Fernández habló de la problemática de la inflación y detalló las medidas en las que trabaja para combatir el aumento de precios. En la misma línea, el mandatario adelantó que se sentará a trabajar con la CGT, la UIA, y los sectores empresariales para consolidar una respuesta a la inflación.

El jefe de Estado sostuvo que para gobernar escucha a todos los sectores del Frente de Todos, pero que él es quien "toma las decisiones". "No se puede tener una presidencia colegiada", explicó en una entrevista que brindó al periodista Roberto Navarro en El Destape Radio.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Yo escucho a todos, pero el presidente soy. Eso hay que entenderlo, así funciona la república de la Argentina", manifestó el mandatario, al mismo tiempo que pidió mantener la unidad de la coalición oficialista. "No podemos dar el lujo de desunirnos; no tengo ningún problema en sentarme y ponernos de acuerdo con Cristina y Máximo (Kirchner)", focalizó.

En ese sentido, expresó que "respeta" que otros referentes dentro de su espacio hayan decidido no acompañar ciertas medidas, como sucedió con el debate de la ley de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No todos tenemos que pensar igual, en la diversidad tenemos que acompañarnos", sostuvo.

Aníbal Fernández apuntó contra Máximo Kirchner: "Si cada uno hace lo que quiere, estamos fritos"

Además, subrayó que "no tendrá ningún gesto para romper la unidad" ya que consideró que el Frente de Todos no puede permitir que "operen los que gobernaron antes dejando una deuda". "No debemos dejar que esas políticas vuelvan, por lo tanto es necesario mantener la unidad", lanzó.

Fernández y la "guerra contra la inflación"

En otro tramo de la entrevista, el presidente dijo que tras conseguir el entendimiento con el organismo financiero para renegociar la deuda, lo más urgente en este momento es bajar la inflación. "Los sueldos alcanzan menos, eso tenemos que sentarnos a resolver", afirmó.

"Es una batalla que tenemos que dar entre todos, y debemos denunciar al supermercadista del barrio que tiene los precios que pone e ir detrás de los especuladores. Siento que los ciudadanos argentinos somos un ejército, y del otro lado están los especuladores", señaló Fernández.

En tanto, prometió "poner todo" su "esfuerzo para poner orden en los precios en la Argentina, donde indicó que se debe al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y advirtió que "si el diálogo no funciona", no le "va a temblar el pulso" para tomar medidas. "No es una caza de brujas de nadie", dijo.

Aumento de las retenciones

Sobre la suba de lo precios de los aceites y las harinas y las retenciones establecidas por decreto para estos productos, el mandatario reconoció que “tenemos algunos cuestionamientos de la capacidad que tenemos como Poder Ejecutivo de aumentar las retenciones”.

Entonces, se refirió a la denuncia penal que el diputado de Juntos por el Cambio y referente liberal, Ricardo López Murphy, le realizó por esta medida. "Cuando subimos las retenciones, dos puntos, a los subproductos de la soja López Murphy me denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público, esto es para que los argentinos entiendan como es la guerra y quien está de cada lado", mencionó.

Respuesta a la carta firmada por intelectuales kirchneristas

Por otro lado, Alberto Fernández se refirió a la carta titulada "Unidad del campo popular: moderación o pueblo", donde fue criticado por un grupo de intelectuales, académicos y referentes de la cultura que se identifican con el kirchnerismo, como Teresa Parodi, Roberto Salvarezza, Adrián Paenza, Roberto Caballero y Mempo Giardinelli, entre otros.

"¿Es moderado que un Presidente se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al Papa Francisco y le pidió al Papa que pida por Lula?", se cuestionó el jefe de Estado. "¿Es moderado un Presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?", continuó.

"Eso no es ser moderado", aseguró con contundencia. "Soy una persona que puede discutir con este tono de voz, que tiene otros modos, pero doy las peleas que tengo que dar", declaró.

Por esa razón, llamó a "convivir con las diferencias" y "sacarle dramatismo" a esas cuestiones dentro de la coalición gobernante: "No son diferencias terminales", agregó.

En desarrollo...