Gabriela Cerruti: “Uno tiene que saber hasta cuando puede formar parte de un gobierno"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a las internas dentro del Frente de Todos e invitó sutilmente a abandonar el bloque a aquellos políticos que no están de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández tras la publicación de los intelectuales kirchneristas.

“Uno tiene que saber hasta cuando puede formar parte de un gobierno, preguntarse porque está en ese lugar todavía”, disparó Cerruti durante una entrevista con Radio 10. De esta manera, recordó que ella abandonó un bloque “porque sentía que ya no compartía ciertas cosas”, por lo que recalcó que “si tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte qué hacés ahí, qué te lleva a pertenecer”.

La vocera respondió a los intelectuales kirchneristas.

En respuesta a las críticas que recibe parte del Frente de Todos, la funcionaria afirmó: “Escuchamos los debates, los canalizamos y gestionamos todos los días. Quienes estamos en la gestión trabajamos todos los días, por eso no podemos distraernos, el pueblo no nos lo va a perdonar”.

Así, la vocera presidencial aprovechó la oportunidad para revalorizar el trabajo que realiza el Gobierno nacional. “En el Gobierno no perdemos tiempo estamos gestionado, trabajando. Los debates se dan en ciertos espacios”.

Alberto Fernández: "Si el diálogo no funciona que nadie dude que no me va a temblar el pulso”

Cerruti no evadió referirse a los conflictos internos que existen entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, puesto que aclaró: “La realidad es que no tengo idea si ambos se siguen clavando el visto, lo que también está claro es que no se deben llevar bien para ser gobierno, tienen que tener acuerdo políticos”.

La última vez que Alberto Fernández se mostró junto a Kircher fue durante la apertura de las sesiones en el Congreso.

La “guerra” contra la inflación

Luego de referirse a las internas dentro del Frente de Todos, la funcionaria aclaró algunas cuestiones respecto al discurso de Alberto Fernández y las medidas que se evalúan para controlar la inflación.

“El discurso del presidente del día viernes era para enfrentar los coletazos que están llegando de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania”, indicó Cerruti.

Alberto Fernández anunció un fondo de estabilización para contener la inflación en alimentos

Por esto mismo, la vocera destacó que el Gobierno continuará “tomando medidas para que el precio de los alimentos no suba” y, para esto, convocó a “diferentes sectores para salir delante de esta situación”.

“Tenemos que controlar los precios, esa es nuestra preocupación, tenemos que batallar la inflación”, concluyó Cerruti.

