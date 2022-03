Carlos Melconian: “La inflación es socia de este gobierno"

Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación, estuvo en diálogo con Eduardo Feinmann, en el programa Alguien tiene que decirlo de Radio Mitre, donde realizó un análisis del discurso de Alberto Fernández en el cual anuncia que dará inicio a una “guerra contra la inflación”.

“No hay nada en los anuncios. Nada que tenga que ver con un combate a la inflación. Hay que pensarlo bien de fondo y requiere una unidad política muy relevante, un programa consistente muy relevante y una fecha muy relevante”, expresó Melconian sobre los dichos del mandatario nacional.

A lo que agregó: “El único periodo de estabilidad inflacionaria fue hace 70 u 80 años. Si en 80 años tuviste un promedio de inflación de 140% anual y solo en una pequeña cantidad de años tuviste estabilidad, tenés que tomar el tema seriamente, decir qué pasó, qué se hizo en aquel momento y qué no se hace ahora”.

“En el periodo restante de esta administración lo más importante es durar y llegar. Cómo voy a estar anunciando que voy a hacer algo serio contra la inflación si no sé quién es el ministro de economía que lo va a conducir. Tengo que mirar mi coalición política para ver si estamos todos juntos para ir a ese combate. ”, señaló el economista.

“También tengo que mirar los acuerdos con el resto de la política argentina. Tengo que tener todos los precios de la economía en línea para lanzar un plan de estabilización sustentable en el tiempo y dar una batalla cultural con la sociedad que entienda de una vez por todas que se necesita apoyo masivo”, explicó el ex presidente del Banco Nación.

“Si no está todo eso, no sé lo que viene. Pero ahora, el escenario de conflicto permanente no es el ideal para el lanzamiento de un programa antiinflacionario”, añadió Melconian y concluyó: “La inflación es socia de este gobierno. Si termino con la inflación, termino el alma mater del poco y mal ajuste del gasto público y demás”.

AS./fl