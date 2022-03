Cómo sigue el plan de Melconian tras su debut al frente del Ieral

Los que estuvieron cerca de Carlos Melconian en la doble presentación que realizó el lunes pasado como presidente del Ieral (en Córdoba y Mendoza) aseguran que está “contento y entusiasmado”. “Se encontró con una muy buena base a partir de los trabajos de los técnicos del Ieral. De paso, aclaro: no se fue ninguno, siguen todos”, dice la fuente consultada por PERFIL CÓRDOBA para conocer el semblante con el que dejó Córdoba Melconian, en lo que fue su debut oficial al frente del Instituto.



Otra fuente consultada por este medio señala que el ánimo del expresidente del Banco Nación aumentó cuando terminó su disertación en el Holiday Inn. “La presentación de las bases del plan que esbozará desde el Ieral tranquilizó a más uno. No vamos a decir una cosa por otra: su designación provocó enojos fuertes puertas adentro de la Mediterránea y él era consciente de la situación”, agrega la fuente.



La definición es muy precisa. Este medio lo pudo corroborar en el evento. De hecho, uno de los empresarios presentes fue directo: “¿La verdad? Pensé que nos llevaban la Mediterránea a Buenos Aires. Hoy, me voy un poco más tranquilo”, dijo, dejando en claro que a varios no les gustó la forma en la que desembarcó Melconian. “No hablaron con todo el Consejo Directivo, pero ya está. Hay que apoyar porque la entidad está por encima de todo”, añadió.



El escepticismo de los empresarios, en buena medida, se disipó. Melconian hizo bastante para que eso pasara: no solo presentó los esbozos de un programa económico “para el gobierno que surja en 2023, cualquiera sea el color partidario”, sino que también tiró varios guiños a la platea presente: empresarios y diputados y senadores de JxC, el partido que podría ser gobierno desde el 10 de diciembre, según el sentir de los hombres y mujeres de negocios que forman parte de la FM.



¿Cómo seguirá el plan de Melconian? Los ejes del programa en el que trabajan son: consistencia de verdad “y no de sarasa, fiscal, monetaria y cambiaria”; precios relativos; acuerdos y equipos. “No puede faltar ninguno de estos ingredientes. Nunca concebí el crecimiento sin inclusión social y con armonización federal. Por eso hemos venido a la Mediterránea: para estar de Ushuaia a La Quiaca”, enfatizó.



Al final, hizo hincapié en cinco claves del programa de trabajo: “Convencer a la política de los desafíos; armar equipos; trabajar con tiempo; tomar con naturalidad que el programa arbitrará pujas sectoriales y tener timing, todo es simultáneo”.