Fernanda Vallejos: "Aspiramos a la unidad del Frente de Todos"

La exdiputada Fernanda Vallejos, marcó su postura crítica sobre la situación económica que atraviesa el país, al expresar que "hay políticas y decisiones que se han tomado que me generan enorme preocupación y, como siempre en economía, todo tiene que ver con todo”, en diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil.

F: Me gusta escucharte en este momento con los oídos más abiertos que nunca. Vos marcaste, de alguna manera, con una oralidad muy sincera, tu visión, la de supuestamente la gran mayoría del kirchnerismo, sobre Alberto Fernández, al que llamaste “okupa”. ¿Qué cambió hoy y cómo sigue tu mirada respecto del actual presidente?

V: El eje de mi mirada siempre está puesta no en la persona sino en las políticas, y en este sentido te diría que desde comienzos del 2020 hemos ido marcando diferencias, en mi caso en particular, respecto de la política económica, por razones que se caen de maduras, y por información.

Y así, la mirada siempre es la misma. Entiendo que hay prioridades que son irrenunciables para un gobierno de signo popular, empezando por ejemplo por la distribución del ingreso. Pensemos en una familia trabajadora, con un ingreso promedio, con la profunda depresión que tienen los ingresos en la Argentina, que acumulan pérdidas desde hace ya seis años con algún alivio en el medio.

Pero en general la tendencia es a la caída en términos reales de los salarios, de las jubilaciones, de lo que son las principales modalidades de ingreso en el país. Ni hablar de los salarios de los trabajadores que se desempeñan en la informalidad, y con unos niveles de precios que no están dando tregua.

F: Yo te escucho más calma en comparación con ese recuerdo que teníamos cuando pintaste un perfil del presidente mucho más crítico. ¿Hoy sos más crítica que en aquel momento?

V: Hay políticas y decisiones que se han tomado que realmente me generan enorme preocupación y como siempre en economía, todo tiene que ver con todo. La semana pasada terminó de aprobarse el pacto con el Fondo Monetario Internacional que, de alguna manera, blanquea aquello que entendemos como una estafa, y no como una deuda, que fue el stand by que contrajo Macri en el 2018.

F: Te pregunto y vos ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieses planteado la actitud de no acordar y entrar en default?

V: Nosotros venimos señalando esto también desde comienzos del 2020. La responsabilidad no solamente fue del gobierno de Mauricio Macri y los funcionarios que intervinieron en la contracción de la deuda, sino también como un actor protagónico de ese proceso, que fue el Fondo Monetario Internacional.

Sabemos que el FMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas y es justamente la Corte de La Haya quien tiene competencia para dirimir entre este tipo de conflictos, no solamente entre Estados de las Naciones Unidas sino también entre Estados y organismos especializados.

F: Dejame interrumpirte para plantearlo de manera más corta, a ver si yo te interpreto bien. ¿Vos lo que decís es que, dado que no se podía conseguir ninguna de esas ventajas que vos marcabas, de cualquier forma Argentina va a caer en default porque no va a poder cumplir?

V: Aclararía una cosa muy importante porque se habla de default y la realidad es que no existe default con el Fondo Monetario. Sí existe la posibilidad de que un país incurra en una mora, en un atraso en los pagos, y esto para mí era la solución adecuada en el caso de la Argentina, por lo menos desde la perspectiva de quienes entendíamos que había que negociar desde una posición soberana para que se reconozca en el resultado de esta negociación la responsabilidad del Fondo Monetario que, repito y resalto, incurrió en una serie de ilícitos.

F: Fernanda, recientemente Carrió dijo algo que parte del kirchnerismo venía diciendo solapadamente y es que Guzmán en realidad era un lobista del Fondo. Vos concretamente: ¿Qué es lo que le criticás y le cuestionás a Guzmán?

V: Sus características son distintas a las que muchos hubiésemos esperado para un funcionario en un momento tan difícil de la Argentina. Esperamos que no solo está abocado a la deuda sino que también tenga una mirada atenta y sensible a la realidad de los argentinos, en un país con más de 40% de pobreza por ingresos, y otros que están al borde de caer en esa situación. En cambio, Roberto Feletti es una persona que me inspira mucha confianza por el recorrido que tiene y cómo ha trabajado en distintas áreas.

Fernanda Vallejos volvió a criticar el acuerdo con el FMI: "Nos está mintiendo"

F: Dejame volver a hacer una síntesis como fue lo anterior con el FMI. Para entender ahora y cerrar con tu visión respecto de cómo tiene qué funcionar el FDT. Frente al planteo de que vos observás que las cosas no van bien y que, finalmente, el mantenerse unidos no es el principal objetivo sino el de solucionar los problemas a la gente. ¿Es una alternativa no mantenerse unidos si manteniéndose unidos no se soluciona el problema de la gente y al mismo tiempo no se crea una alternativa electoral para 2023, y una separación podría ser la forma de crear una alternativa para 2023?

V: Me parece que tenemos que hacerlo todos, no solo es una responsabilidad del kirchnerismo. Al Frente de Todos lo que le ha faltado es incorporar las miradas de todos los sectores, especialmente del sector más dinámico que aportó la mayoría de los votos, si se mide en términos electorales. Pero en definitiva aspiramos a la unidad del Frente de Todos.