El Fondo Monetario votará el acuerdo con Argentina el 25 y pateó los pagos

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutirá el acuerdo con Argentina el próximo viernes 25 de marzo y postergó los vencimientos de pago del lunes y martes hasta el 31 de marzo por un total de US$ 2.808 millones.

“Para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el directorio ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo”, dijo en un comunicado de prensa Gerry Rice, director de Comunicaciones del organismo internacional.

La discusión por parte del board del organismo internacional de crédito del caso argentino se realizará luego de que el Congreso le dio luz verde al Gobierno para avanzar en esta negociación. Una condición que había solicitado el FMI y que el oficialismo pudo cumplir a pesar de las diferencias internas que se profundizaron en la coalición gobernante. La venia es clave para que llegue el primer desembolso, de cerca de 9 mil millones de dólares, que servirán, en parte, para reforzar las reservas del Banco Central. Se espera que el FMI, además de dar su aval, también haga un pronunciamienton pidiendo mano dura con la inflación.

Con la aprobación del próximo viernes también llegaría el primer desembolso y, desde ese momento, comenzaría a correr el plazo de cuatro años y medio para el repago de la deuda.

Según el Ministerio de Economía, Argentina debía pagar el lunes US$ 950 millones en concepto de intereses y el martes US$ 1.850 millones por vencimiento de capital, pero logró postergarlos para no incurrir en un incumplimiento. De esta forma, el país se mantiene en regla respecto de la deuda con el FMI y logra plazo para pagar sus obligaciones.

“Puedo confirmar que las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones (US$ 2.808 millones)”, continuó Rice.

Y agregó: “La decisión del Gobierno, que no requiere la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente, la Argentina no incurrirá en atrasos”.

También expresó su “beneplácito respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI, a ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF)”, remarcó el vocero.

Respecto al acuerdo que logró ser aprobado en el Congreso, “el FMI otorga un gran valor al amplio apoyo social al éxito del programa, y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento más sostenible e inclusivo”. “También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso hacia adelante”, señaló el comunicado.

