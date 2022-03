Luis D´Elia se distanció de Cristina Kirchner: “Se tiene que calmar”

El dirigente social Luis D´Elia se refirió a las internas que existen dentro del Frente de Todos y envió un contundente mensaje a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

D´Elia sentó postura respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se arremetió directamente contra Cristina Kirchner. “Se tiene que calmar, se tiene que serenar”, dijo durante una comunicación con Antonio Fernández Llorente en La 990,

“A mí no me preocupa que Máximo Kirchner piense esto, a mí me preocupa que Cristina piense esto”, disparó D´Elia.

Luego de la aprobación del programa económico del FMI para la financiación de la deuda, el dirigente oficialista explicó que “se eligió el mal menor, un mal acuerdo mutuo”, al que definió como “mejor que el default”.

De esta manera, D´Elia se preguntó: “¿Por qué no va a ver Cristina a nuestros amigos venezolanos cómo les va con sanciones económicas? No pueden cobrar petróleo en ninguna parte del mundo, no pueden comprar los insumos estratégicos porque no se los venden, no se autoabastecen siendo el primer país exportador de petróleo del mundo.”.

El acuerdo se promulgó este viernes 18 de marzo

D´Elia culpó a Cristina Kirchner por el triunfo de Macri en 2015

El dirigente social acusó a la vicepresidenta de cambiar la “transversalidad kirchnerista por La Cámpora” y la responsabilizó por la victoria de Mauricio Macri en las presidenciales de 2015.

“Después, lo puso a Scioli, le vació la campaña y ganó el macrismo. Después, nos negó las PASO y redujo el piso electoral del kirchnerismo”, apuntó D´Elia.

En esa línea, D´Elia concluyó: “Tiene que parar un poquito Cristina, es uno de los mejores cuadros que tiene América Latina, uno de los mejores cuadros que tiene nuestro pueblo, pero, evidentemente, tiene que levantar la mirada y mirar toda la cancha”.

Las internas dentro del Frente de Todos

“Esta pelea de egos no sirve para nada”, afirmó D´Elia, en relación con las internas que destapó el acuerdo con el FMI. “Yo creo en la unidad de todos. Por eso, le pido a Alberto y a Cristina que hagan lo posible por estar unidos, por trabajar juntos, a no tirar a nadie por la ventana”, sostuvo el dirigente social.

Luis D´Elia afirmó que “hay que construir un espacio de unidad”. “Tenemos un modelito económico, tenemos a partir de estos acuerdos, estabilizada la economía, el tipo de cambio tenemos una esperanza para adelante”, indicó el oficialista.

“Si hubiésemos tenido un default, la semana que viene no había más gobierno; teníamos el dólar a 400 pesos, teníamos estallados los salarios y los precios de la economía, teníamos a Alberto transformado en (Fernando) de la Rúa y volvía la derecha más servil con bombos y platillos”, cerró el dirigente social.

