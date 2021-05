Darío Nieto: "No tienen por qué tratarme de delincuente en algo que no tengo nada que ver"

El ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, habló sobre su acusación en la causa por espionaje ilegal y aseveró que no tuvo nada que ver con el delito del que se lo acusa. Además, añadió que se encuentra con el ex presidente Macri todos los días y adelantó que podría postularse en las próximas elecciones legislativas.

"No tienen por qué tratarme de delincuente a mi que no tengo nada que ver con eso", sostuvo el politólogo en diálogo con Radio Delta sobre la causa del espionaje ilegal que comenzó en Lomas de Zamora y hoy está a cargo del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi.

En la misma fueron procesados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de directivos del Servicio Penitenciario Federal. "Decían que una banda de espías me pasaban cosas a mí y yo se las pasaba a Mauricio Macri", explicó Nieto sobre la denuncia en su contra.

El ex secretario de Macri fue acusado de ser el nexo entre los servicios de inteligencia y el ex mandatario durante el gobierno de Juntos por el Cambio. "Me allanaron a mí, que vivo con mi novia y mi hija, y a la casa de mis viejos, donde no vivo hace 15 años", explicó Nieto y luego agregó que "Tuve que ir a indagatoria y el juez de Lomas de Zamora terminó dictando mi falta de mérito".

Dentro de la causa popularmente conocida como "espionaje ilegal" se conoció que los servicios de inteligencia del estado espiaron a dirigentes políticos de la oposición y de su propio espacio, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli. además de jueces, juezas, organizaciones sociales y gremialistas.

Sobre su acusación particular, Nieto sostuvo que incluso fue allanada la casa de sus padres. "Que entren a tu casa, a la casa de tus viejos, que te saquen todo en el medio de la pandemia te da un simbronazo. Tenía dos opciones, guardar mi bajo perfil o salir a dar la cara", dijo el hombre de confianza de Macri.

Candidato para las legislativas

Darío Nieto habló además sobre una posible postulación para las elecciones que se celebraran el 12 de septiembre (las Primarias Abiertas y Simultáneas, PASO), y las generales, el 14 de noviembre, según la postergación pautada entre oficialismo y oposición.

"Cuando tuve que tomar la decisión de exponerme públicamente no se puede volver atrás. Tengo ganas de ir a esa pelea. Estoy en política desde hace tiempo para hacer un cambio real", sostuvo Nieto.

En enero, PERFIL había publicado una nota con las ideas que manejaba el bloque opositor sobre posibles candidaturas, donde Darío Nieto era uno de los apuntados bajo el ala de su jefe político, Mauricio Macri.

"A Mauricio lo veo todos los días. Cuando Mauricio se fue del gobierno dijo que iba a seguir cerca a la gente y lo está cumpliendo", dijo Nieto sobre el ex mandatario. Sobre una posible candidatura, concluyó diciendo que junto con Macri "tenemos ganas de dar pelea".

