Gerardo Morales: “Mauricio Macri es jefe del Pro, pero no del radicalismo, no es mi jefe”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le contestó a Mauricio Macri luego de que lo acusara de tensionar a Juntos por el Cambio. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) subrayó que el expresidente "no es su jefe" y cuestionó su gestión como Jefe de Estado.

Con la interna de Juntos por el Cambio a cielo abierto, Macri había apuntado a los deseos del jujeño de postularse a las presidenciales en 2023. “Todos los curas tienen derecho a ser papas, pero él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición”, dijo el líder del PRO, que recordó además su ayuda al gobierno de Morales con un proyecto de energía renovable durante su presidencia

El jujeño reconoció el rol de Macri y además agregó que “el pueblo jujeño debe estar agradecido”, pero exhibió sus diferencias a cielo abierto, al igual que sucede en el Frente de Todos.

“Yo planteo las cosas que veo que están mal, y eso no le gusta al Pro. El Pro venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio y eso ya no va a ocurrir”, aseguró Morales este miércoles 30 de marzo en diálogo con Diego Sehinkman en Una Vuelta Más (TN).

Además, aclaró: “Mauricio es jefe del Pro, pero no del radicalismo, no es mi jefe”. Disputa apta para todo público.

El trasfondo de las declaraciones de Morales se puede encontrar en dos hechos fácticos: la precaria performance del gobierno de Juntos por el Cambio del 2015 al 2019 que le costó el poder y también la tonificación del radicalismo, demostrado en las legislativas del 2021.

El jujeño retrucó las acusaciones de Macri y manifestó que “lo que tensionan son actitudes o expresiones de un referente tan importante como él, que acaba de ser presidente y, si bien no es mi jefe, es una de las opiniones más importantes de Juntos por el Cambio”.

Qué dijo Gerardo Morales sobre la reivindicación de Macri a Menem

Las declaraciones cruzadas entre Morales y Macri no son las primeras que exponen la interna en Juntos por el Cambio. El empresario había reivindicado al ex presidente Carlos Menem y el mandatario del norte le había respondido. “Quien había resuelto los problemas de la grieta fue Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo”, había expresado Macri.

Rememorando estas palabras, Morales dijo que "hace una revisión histórica, reivindica a Menem y al neoliberalismo de la década del 90, pero ahí estuvimos en espacios diferentes, él estaba en otro lado”, recordó.

También lanzó un dardo hacia la gestión presidencial del cambiemismo. "Uno de los reproches, que se lo dije al propio Mauricio y al Pro, es que resulta que éramos el equipo maravilla, el mejor de todos los tiempos, y mire cómo nos fue. Hicimos cosas bien, pero también cosas mal por eso la gente votó en contra. No es que el pueblo se equivocó”, dijo Morales, chicaneando a Macri por sus declaraciones post caída en las PASO del 2019.

Alberto Fernández condenó a "los cultores del odio" que vandalizaron la estatua de Cristina

"No vamos a llegar amontonados o sin plan en 2023 si nos toca llegar al Gobierno, pero si Mauricio reivindica el neoliberalismo mi obligación es decirle lo que pensamos. Si hacemos la revisión a la década de 90, estuvimos en lugares distintos. La actitud que debe tener él para que no se generen tensiones es la de mirar para adelante”, señaló.

Finalmente, cuestionó las palabras de Macri sobre el ex presidente Raúl Alfonsín: “Decir que las ideas y los principios de Alfonsín no tiene vigencia es algo que no compartimos. Es lo que nos permitió recuperar la paz, la Justicia, la verdad y la democracia. Entonces, hay algunas expresiones de un dirigente tan importante como Mauricio que deberían ir por otro lado; y yo, como presidente del partido, no las puedo dejar pasar. Si las hace públicas, debe tener una respuesta pública”, cerró.

GI/ff